Vale Tudo: remake terá personagem inédita interpretada por atriz novata

O aguardado remake de Vale Tudo, que marcará as comemorações dos 60 anos da Globo em 2025, terá novidades no núcleo da trama. Uma delas é a inclusão de uma personagem inédita, filha de Celina (Malu Galli), que será interpretada pela atriz novata Leticia Vieira. Aos 20 anos, a carioca estreará na televisão com esse papel, que promete trazer uma dinâmica diferente para a história. Na versão original de 1988, Celina, vivida por Nathalia Timberg, não tinha filhos e dedicava seu carinho aos sobrinhos.

Nascida em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, Leticia começou a carreira como modelo antes de migrar para a atuação. Filha de um cantor, Eduardo, ela herdou o talento artístico e chamou a atenção do diretor Paulo Silvestrini durante os testes para Vale Tudo. Originalmente, Leticia tentou o papel de Maria de Fátima, icônica personagem que foi imortalizada por Gloria Pires. Apesar de não ter sido aprovada para o papel principal, que ficou com Bella Campos, a jovem deixou uma forte impressão na equipe.

Encantada com seu desempenho, a produção decidiu criar uma nova personagem especialmente para ela. Leticia dará vida à filha de Celina, fazendo parte do núcleo da poderosa família Roitman, ao lado de Odete (Debora Bloch), Afonso (Humberto Carrão) e Heleninha (Paolla Oliveira). A informação foi divulgada pelo jornal Extra.

Uma nova perspectiva no remake

A introdução da filha de Celina no remake traz uma nova camada de profundidade à trama. Embora os detalhes da personagem ainda não tenham sido revelados, sua presença promete impactar as relações familiares e trazer um olhar mais contemporâneo ao núcleo da elite carioca.

A adaptação de Vale Tudo, assinada por Manuela Dias, estreia em março de 2025 na faixa das nove, substituindo Mania de Você. A atualização do clássico de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères busca homenagear a obra original, mas também apresentar novidades que dialoguem com o público atual.

Quem é Leticia Vieira?

Leticia Vieira mora na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, e compartilha sua rotina nas redes sociais, mostrando sua trajetória com autenticidade. Além de sua estreia na novela, a atriz protagoniza a série Vermelho Sangue, de Rosane Svartman, que em breve será lançada no Globoplay. Leticia é agenciada por um renomado escritório que gerencia a carreira de grandes nomes da televisão brasileira, como Juan Paiva, Leticia Colin e Marco Pigossi.

Namorada do jogador de basquete Bruno Monte, Leticia combina seu talento e carisma para conquistar espaço no meio artístico. Sua participação em Vale Tudo é um marco promissor em sua carreira, mostrando que ela já é uma das apostas para a nova geração de talentos da Globo.