5 livros sobre o passado para curtir nas férias

Com base em uma vasta pesquisa, o escritor e psicólogo Adelmo Marcos Rossi revela como Machado de Assis criou uma psicologia conceitual antes mesmo de Sigmund Freud. Segundo o especialista, o narcisismo é um elemento central presente nos escritos machadianos sob outros nomes, algo que mais tarde seria estudado pelo fundador da psicanálise de forma acadêmica.

Em ‘Ana Preta’, o autor reconstrói o legado dessa heroína da Guerra do Paraguai (Imagem: Reprodução digital | Editora Clube de Autores)

Assim como tantas mulheres na história brasileira, Ana Preta poderia ter sua trajetória invisibilizada se não fosse o trabalho do escritor e jornalista J. Londe. No livro homônimo, o autor reconstrói o legado pouco conhecido da heroína da Guerra do Paraguai. Pobre e negra, ela lutou bravamente junto do Exército de Caxias, numa época em que crianças e mulheres não eram aceitas no contingente.

5. A jornada do povo de Deus