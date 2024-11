Alice Wegmann mostra barriga negativa em selfie inusitada

Reprodução Instagram/ @alicewegmann Alice Wegmann

Alice Wegmann, atriz, chamou atenção, numa rede social, ao postar uma selfie nos stories, em pleno elevador, com barriga de fora, em um top branco. Moderninha, ela ainda chamou atenção com um boné azul em homenagem ao piloto Ayrton Senna.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nesta semana, a atriz viralizou nas redes ao exibir o seu novo visual para o remake de Vale Tudo, prevista para 2025. É ela que vai defender a personagem Solange, que na versão original foi interpretada pela icônica Lídia Brondi.

Para a nova versão, a jovem atriz apostou em um corte Chanel, de franjinha, e cabelos ruivos, semelhante ao apresentado pela ex-atriz na década de 80. Nas redes, o visual foi aprovado.

Alice Wegmann segue em alta na Globo. Além do remake de Vale Tudo, a atriz tem chamado atenção na segunda temporada da série Rensga Hits, no Globoplay.

Observatório dos Famosos.