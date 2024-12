A data de estreia de ‘Hurry Up Tomorrow’, do The Weeknd - (crédito: TMJBrazil)

Os fãs de The Weeknd já podem marcar no calendário: o novo álbum do cantor, “Hurry Up Tomorrow”, será lançado em 24 de janeiro de 2025. A novidade foi divulgada pelo artista nesta quarta-feira (27), gerando grande expectativa para o encerramento da trilogia que começou com “After Hours” (2020) e continuou com “Dawn FM” (2022).

Para celebrar o lançamento, The Weeknd fará um show especial no Rose Bowl Stadium, na Califórnia, no dia seguinte, 25 de janeiro. O local, que tem capacidade para 90 mil pessoas, promete receber uma apresentação memorável, marcando um dos momentos mais esperados da carreira do artista.

A conexão de The Weeknd com os fãs brasileiros também foi destaque neste ano. Em setembro, ele se apresentou em São Paulo, onde dividiu o palco com Anitta no single “São Paulo”. A performance foi parte de um show especial que consolidou a relação do cantor com o público local. Na mesma época, ele estampou a capa da Billboard Brasil, destacando sua visão sobre crescimento e evolução musical.

“Trabalho nessa discografia há muito tempo, e tudo foi planejado. Às vezes, o que faço pode não ser o que as pessoas esperam no momento, mas espero que, ao final, elas compreendam e apreciem minha intenção”, explicou Abel, nome verdadeiro do artista.

Sobre sua constante busca por inovação, ele acrescentou: “Tento sempre conquistar algo novo musicalmente. Isso nem sempre fica claro na primeira audição, mas meus fãs costumam decifrar ao longo do tempo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Abel (@theweeknd)

The Weeknd lança ‘São Paulo’ com participação de Anitta

O astro canadense The Weeknd lançou nesta quinta-feira (31) o inédito clipe de São Paulo, que conta com a popstar brasileira Anitta. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais pela Universal Music, via Republic Records.

São Paulo, dirigido pelo visionário Freeka, toma um rumo sombrio e impactante quando Anitta, que está grávida na narrativa, revela um rosto que surge em sua barriga. Essa imagem bizarra e assustadora amplifica mais um ousado capítulo visual de The Weeknd.

O lançamento de São Paulo segue uma série de conquistas e recordes para The Weeknd. Recentemente, ele superou seu próprio recorde como o artista com o maior número de ouvintes mensais no Spotify, com mais de 120 milhões de ouvintes mensais.

Esse marco é resultado de uma sequência lançamentos que lideraram as paradas, como Timeless, com Playboi Carti, produzida por Pharrell Williams, que estreou no TOP 3 da Billboard Hot 100 e Dancing in the Flames. Ambas as faixas estarão em seu próximo álbum, Hurry Up Tomorrow.