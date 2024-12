Ringo Starr comenta sobre rumores que será interpretado por Barry Keoghan em filme biográfico

Ringo Starr parece ter confirmado um rumor sobre quem o irá interpretar em seu filme biográfico. Durante uma entrevista para a Entertainment Tonight, onde Ringo falou sobre seu novo álbum e sua indicação para o Grammy 2025, o baterista parece ter confirmado o antigo rumor que Barry Keoghan o interpretará nos filmes biográficos dos Beatles.

O momento ocorreu quando Kevin Frazier, apresentador do Entertainment Tonight, perguntou a Ringo sobre o rumor que Keoghan o interpretaria. Ao responder a pergunta, Starr disse apenas que “Ele é ótimo. Eu ouvi dizer que ele está tendo aulas de bateria, eu só espero que não muitas”. Apesar da fala do ex-Beatle não confirmar concretamente a presença do ator irlândes no projeto filmográfico, o comentário certamente dá credibilidade ao rumor.

Keoghan não foi o único ator cotado a interpretar os garotos de Liverpool. Durante a mesma época que surgiram os rumores sobre o irlândes, três outros nomes foram citados para interpretar os outros membros da banda. De acordo com os rumores, Paul Mescal interpretaria Paul McCartney, Harris Dickinson seria John Lennon e Charlie Rowe ficaria responsável por George Harrison.

Em Outubro, Mescal havia comentado sobre o rumor, dizendo que “Eu gostaria muito de estar envolvido, mas ainda não ocorreu nenhuma decisão concreta”. Apesar da fala de Paul Mescal indicar que os atores ainda não foram decididos, o comentário de Ringo Starr talvez tenha acabado de confirmar quais serão os atores que interpretarão os Fab Four nas telonas.

Filme Biográfico de Ringo será apenas um em quadrilogia sobre os Beatles

Mais cedo este ano, o estúdio Sony Pictures anunciou um gigantesco cinematográfico, onde diretor Sam Mendes, responsável por dirigir filmes como Beleza Americâna e 007: O peração Skyfall, irá dirigir 4 filmes biográficos, cada um focado em um dos Beatles e as suas jornadas através de seus diferentes pontos de vista.

Mendes será responsável pela direção dos quatro filmes, e em um pronunciamento, o diretor disse estar “Honrado de poder contar a história da maior banda de rock de todos os tempos, e animado de poder desafiar a noção do que constitui uma visita ao cinema”. Além dele, o filme será produzido por Pippa Harris e Julie Pastor da Neal Street Productions.

Sobre o projeto, Harris comentou que “Nós pretendemos que essa experiência cinematográfica seja épica e unicamente emocionante. Quatro filmes, contados a partir de quatro perspectivas diferentes, que contam uma única história sobre a banda mais celebrada de todos os tempo”.

Os quatro filmes têm a previsão de serem completos e prontos para lançamento em 2027. Os atores, formato de lançamento e ordem na qual os filmes estrearão ainda não foram revelados. Em um pronunciamento oficial, o formato de lançamento foi descrito como “Inovativo e revolucionário”.