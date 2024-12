Gilberto Gil revela que não se conformou com perda do filho aos 19 anos - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Divulgação/gilbertogil.com.br Gilberto Gil

Gilberto Gil emocionou ao relembrar a trágica perda de seu filho Pedro, aos 19 anos, durante entrevista ao Conversa com Bial, que encerra sua temporada de 2024 em 13 de dezembro. O cantor descreveu a morte do herdeiro, vítima de um acidente de carro, como sua maior dor. "A inversão dos fatores foi difícil de aceitar. Até hoje, não me conformo completamente, mas a vida nos exige seguir", confessou.

Pedro, filho mais velho do artista com Sandra Gadelha, também era músico e deixou saudades eternas. Gil compartilhou que, com o passar dos anos, tem fortalecido ainda mais os laços com seus filhos, netos e até sua bisneta. Durante a conversa, ele anunciou sua turnê de despedida, Tempo Rei, prevista para março, e destacou a importância da família em sua rotina: "Estou aproveitando esses momentos preciosos ao máximo".

Além das reflexões emocionais, o cantor revelou sua preferência pela culinária italiana, especialmente durante viagens. "Ela preserva suas características em qualquer lugar do mundo", comentou, mostrando que a arte de viver bem também inclui os prazeres simples.

A aguardada entrevista vai ao ar no dia 13 de dezembro, às 1h, prometendo fechar o ano com uma conversa inspiradora. Gil, que é ícone da música brasileira, reforça sua conexão com a família e sua trajetória de sucesso antes de se despedir dos palcos com uma turnê histórica.

