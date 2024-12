Chitãozinho e Xororó anunciam cruzeiro para 2025

Chitãozinho e Xororó anunciaram uma novidade imperdível para os fãs de sertanejo: entre os dias 15 e 18 de novembro de 2025, a dupla estará a bordo do luxuoso MSC Preziosa, participando de um cruzeiro exclusivo e inesquecível. Esta será uma oportunidade única de vivenciar a música e a energia contagiante de uma das maiores duplas sertaneja do Brasil em alto-mar.

Durante quatro dias, os passageiros terão a chance de curtir de perto os grandes sucessos de Chitãozinho e Xororó, que ao longo de mais de 50 anos de carreira conquistaram milhões de fãs com suas músicas marcantes. Os artistas idealizaram esse projeto como: ChX: Uma História de Sucesso.

Além das apresentações de Chitãozinho e Xororó, o cruzeiro contará com shows de outros renomados artistas, proporcionando uma verdadeira imersão no melhor da música brasileira. O evento promete ser uma verdadeira festa, com momentos de diversão, emoção e boas lembranças para os passageiros a bordo.

Além da dupla, o cruzeiro terá outros nomes da música a bordo:

Fábio Jr.

Victor & Léo

Zé Ramalho

Daniel

Matogrosso e Mathias

Luan Santana

O ponto de partida e chegada será na cidade de Santos, litoral paulista.

MSC Preziosa: Um gigante dos mares

O MSC Preziosa, um dos navios mais luxuosos da frota da MSC, será o palco dessa jornada. Com infraestrutura de classe mundial, o navio oferece conforto e lazer para todos os momentos.

Piscinas, restaurantes sofisticados, entretenimento de primeira e áreas exclusivas para os participantes tornam essa viagem ainda mais especial. Em alto-mar, os passageiros poderão relaxar e desfrutar da tranquilidade, enquanto se preparam para os shows emocionantes e encontros inesquecíveis com outros fãs da música brasileira.

Chitãozinho & Xororó: Uma História de Sucesso

Chitãozinho e Xororó ganhou uma série documental para celebrar os 50 anos de carreira, são cinco episódios que contam a história da dupla, que conquistou o coração de milhares de brasileiros.

Além da história, a série conta com depoimentos de amigos, fãs, familiares e profissionais da música, são pessoas que contribuíram com o sucesso da dupla. Todo esse material está disponível no Globoplay.

“Começamos muito cedo e eu passei os últimos momentos da infância já cantando. Depois, a adolescência toda até ficarmos adultos sempre foi permeada pela música. No começo, para sobreviver. E na sequência, quando o sucesso chegou, para manter a carreira. Fomos nos envolvendo cada vez mais e esses cinquenta anos se passaram e nem percebemos”, declara Chitãozinho.

Xororó continua: “Costumamos dizer que nós dois somos operários da música. Sempre fomos incansáveis, para trabalhar, cantar, fazer tudo o que é preciso para projetar e manter uma carreira, que é mais difícil ainda do que fazer sucesso”.