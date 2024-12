Marilyn Manson desiste de processo de difamação contra ex-namorada

Marilyn Manson desistiu de seu processo de difamação contra Evan Rachel Wood, sua ex-namorada, após dois anos e meio de processo jurídico. De acordo com documentos legais obtidos pela Billboard, Manson e Wood se resolveram num acordo fora de corte onde o cantor pagou $327,000 em contas legais à atriz.

O processo foi aberto por Marilyn Manson, em março de 2022. O cantor acusou Wood de conspirar com Ashley Gore para falsamente retratar Manson como um “Estuprador e Abusador”. O processo foi aberto logo após o lançamento de “Phoenix Rising”, Documentario no qual Wood fala detalhadamente sobre as acusações de abuso sexual contra Marilyn Manson. O processo alegava que as duas mulheres teriam “Secretamente recrutado, coordenado e pressionado possiveis acusadoras para simultaneamente acusarem Manson de abuso e estupro. As mulheres também teriam descaradamente alegado que demoraram mais de dez anos para ‘perceberem’ que seus relacionamentos consensuais eram, na realidade, abusivos”.

À Billboard, o advogado de Evan Wood, Michael J. Kump, disse em um pronunciamento que “Marilyn Manson – cujo nome real é Brian Warner – abriu um processo contra a Sra. Wood como uma ação publicitária para minar a credibilidade de seus muitos acusadores e reviver sua carreira em declínio”. Ele continuou dizendo, “Mas sua tentativa de silenciar e intimidar a Sra. Wood falhou. Como a corte julgou corretamente, as acusações de Warner foram sem merito”.

Já o advogado de Manson, Howard King, disse em seu próprio pronunciamento que “Após quatro anos lutando uma batalha onde ele foi capaz de falar a verdade, Brian está feliz de se livrar de suas alegações pendentes com o objetivo de fechar a porta neste capítulo de sua vida”.

Relembre a série de alegações contra Marilyn Manson que deram início ao caso

A primeira acusação pública de assédio sexual contra mason ocorreu em Fevereiro de 2021, quando Evan Wood alegou, através de um post no Instagram, que Manson “Começou a me abusar quando eu era apenas uma adolescente, e continuou me abusando por anos”.

Após a acusação de Woods, múltiplas mulheres vieram com seus próprios casos contra o cantor, incluindo Ashley Walters, sua secretária, a modelo Ashley Morgan Smithline, Esme Bianco, atriz de Game of Thrones, e duas vítimas anônimas.

Porém, a maioria dos casos não estão mais ativos. Manson entrou em acordo com Bianco e com uma das vítimas anônimas. Um juiz fechou o processo de Walters devido ao tempo do prazo prescricional, enquanto Smithline retratou sua alegação, acusando Wood e “outros” de terem a manipulado para conseguir a acusação.