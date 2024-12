O que se sabe sobre a possível aposentadoria de Cher

A icônica cantora e atriz Cher, de 78 anos, sinalizou que seu próximo álbum poderá marcar o fim de sua carreira musical. A revelação foi feita durante um evento em Londres, onde promovia sua autobiografia recém-lançada, “Cher: The Memoir, Part One”, publicada em 19 de novembro.

“Este é provavelmente o último álbum que vou fazer”, afirmou a artista, que está na música desde 1965. Apesar do tom de despedida, Cher demonstrou entusiasmo com o novo projeto: “São músicas incríveis, e estou realmente empolgada por estar fazendo isso.”

O anúncio vem após o lançamento de seu álbum natalino em outubro de 2023, que marcou sua volta ao estúdio com músicas inéditas após uma década. Seu último trabalho de composições originais foi “Closer To The Truth” (2013), impulsionado pelo sucesso de “You Haven’t Seen The Last of Me”. Em 2018, Cher conquistou a crítica com um álbum de covers do ABBA, que reafirmou sua relevância na indústria.

Durante o evento, Cher também refletiu sobre sua longa trajetória na música e na cultura pop. “Sou mais velha que a poeira agora, ok? Sou a pessoa mais velha em quase todas as salas em que entro, a menos que seja em um asilo,” brincou. Ela ainda compartilhou conselhos para as gerações mais jovens: “Superem isso, saiam e vivam. Vocês têm toda a vida pela frente.”

Embora não tenha anunciado oficialmente uma aposentadoria, o possível adeus de Cher aos estúdios e palcos representa o encerramento de uma era marcada por sucessos como “Believe”, “If I Could Turn Back Time” e sua capacidade de se reinventar ao longo das décadas.

O que Cher revelou em biografia

Cher, ícone da música e do cinema, lançou nesta terça-feira (19) a primeira parte de sua aguardada autobiografia, Cher: The Memoir. O livro já está causando grande repercussão por suas revelações sinceras sobre a vida pessoal e a carreira da artista, incluindo relatos sobre relacionamentos abusivos, conselhos recebidos de grandes nomes e sua relação com o filho, Chaz Bono.

Relação com Chaz Bono

Em um gesto de respeito e cuidado, Cher revelou que Chaz Bono, que realizou sua transição de gênero em 2008, autorizou o uso de seu nome de nascimento para o livro.

“Nesta biografia, refiro-me ao meu filho Chaz como Chas, o nome que ele usava durante os anos abordados neste livro. Chaz concedeu sua bênção para esse uso. No próximo volume, no momento apropriado, irei me referir ao meu filho como Chaz”, explicou Cher em suas memórias.

Casamento Tumultuado com Sonny Bono

Cher também compartilhou detalhes sobre seu casamento com Sonny Bono, que durou de 1964 a 1975. A relação foi marcada por momentos difíceis, e ela revelou que chegou a cogitar o suicídio devido à sensação de estar “presa” em um relacionamento tumultuado.

Durante esse período, Cher recebeu apoio de Lucille Ball, uma das maiores comediantes da história. Segundo a cantora, Lucille deu um conselho direto: “Foda-se ele, você é quem tem talento”. Mais tarde, Cher repetiu essas palavras para Tina Turner, que, em um encontro com a estrela, pediu maquiagem emprestada para cobrir um hematoma causado pelo então marido, Ike Turner.

Confronto com Phil Spector

Outro momento marcante do livro é o relato de um confronto com Phil Spector, lendário produtor musical que mais tarde foi condenado por assassinato. Cher contou que, na década de 1960, Spector lançou sem autorização uma demo gravada por ela. Ao confrontá-lo, Spector teria sacado um revólver para intimidá-la.

Expectativa para o Próximo Volume

O primeiro volume de Cher: The Memoir cobre momentos decisivos da vida da artista, equilibrando vulnerabilidade e força em seus relatos. O próximo volume, aguardado com ansiedade, promete aprofundar ainda mais sua trajetória pessoal e profissional.

Cher, com sua honestidade e impacto cultural, mais uma vez prova ser uma figura única, cujas histórias inspiram e comovem.