‘Numa Ilha’: como será o novo single de Marina Sena

A cantora Marina Sena agitou as redes sociais ao anunciar o lançamento de seu novo single, “Numa Ilha”, programado para o dia 4 de dezembro. A revelação, que incluiu a capa do projeto, gerou grande expectativa entre os fãs, já ansiosos por novidades da artista.

A nova música deve marcar o início da divulgação de seu próximo álbum, um dos lançamentos mais aguardados após o sucesso de “Vício Inerente”, que consolidou Marina como um dos nomes mais originais do cenário pop brasileiro.

Em entrevista à revista Galore, Marina deu pistas sobre o que os admiradores podem esperar do novo trabalho. “Sou uma artista de quem não se pode esperar nada específico. Meu próximo álbum será de uma forma que ninguém está esperando. Sou muito instintiva em relação à minha arte e isso significa que minha entrega não é óbvia ou encaixotada”, afirmou a cantora.

Marina Sena é conhecida por sua abordagem inovadora e autêntica, e o single “Numa Ilha” promete reforçar essa identidade, além de abrir caminho para um projeto que, segundo a artista, será surpreendente e genuíno.

Marina Sena revela que escreveu músicas para Juliano Floss

A cantora Marina Sena continua com a agenda cheia após voltar de sua turnê pela Europa, faz apresentações pelo Brasil e já começou a compor para o próximo álbum. Ela conversou com a Quem sobre o momento atual da carreira e o relacionamento com Juliano Floss.

“Acho que nenhum artista sabe exatamente até onde ele vai, porque ele está vindo na primeira pessoa. Acho que só vendo da terceira pessoa mesmo para você ver o tamanho da coisa“, afirmou.

A artista contou que o namorado a acompanha na estrada e sempre a incentiva e comenta sobre cada apresentação.

“É muito gostoso ter um amorzinho ali. É gostoso demais, ele é uma pessoa que super me coloca para cima, é fã mesmo, de verdade”, revelou.

“Ele observa cada coisa do show, aí, no, próximo, ele fala: ‘Reparei que você fez uma coisa nova, não sei o que, não sei que lá’. Às vezes, é um detalhe….Mas ele é muito atento, ele gosta muito de música, ele gosta muito de arte. Ele é muito bom, ótima pessoa para dar ótimo feedback“, explicou.

“Acho que eu já escrevi umas cinco músicas para ele no meu próximo álbum. Tem umas cinco para ele. Tem data, mas eu não posso falar“, finalizou.