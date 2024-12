Por que Luísa Sonza passará um tempo morando fora

A cantora Luísa Sonza, de 26 anos, revelou que em 2025 dará um passo importante em sua trajetória profissional: investir com força total em sua carreira internacional. Durante uma entrevista ao podcast Popline Sem Cortes, Luísa compartilhou que passará metade do ano vivendo nos Estados Unidos para trabalhar no lançamento de músicas em outros idiomas.

“Dessa vez, vou passar mais tempo [fora] para organizar coisas que a gente já vem tocando há uns anos. Venho estruturando essa carreira internacional, mas acho que agora vai ficar mais visível”, explicou a artista, que já coleciona sucessos como “Chico”.

A decisão reflete a busca da cantora por novos desafios. Segundo Luísa, a estratégia de trabalhar músicas internacionais a partir do Brasil não trouxe os resultados esperados. “A gente nunca fez uma imprensa aqui [no Brasil] de maneira estratégica para isso, foi tudo muito natural. Agora, ano que vem, temos isso como foco principal.”

O ano de 2025, segundo ela, será marcado por experimentações musicais. A cantora pretende lançar singles em idiomas diferentes e aproveitar a estadia nos Estados Unidos para fortalecer sua presença no mercado global.

Além de planejar sua expansão internacional, Luísa Sonza vive um momento de destaque na carreira. Recentemente, ela foi indicada ao Grammy Latino na categoria “Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa” pelo projeto “Escândalo Íntimo”, e também participou como apresentadora na estreia da 25ª edição da premiação.

Com uma visão clara de onde quer chegar, Luísa segue mostrando que sua ambição vai além das fronteiras nacionais. O movimento promete marcar uma nova fase na carreira da artista, que busca conquistar o público internacional com sua música e carisma.

Saiba mais sobre ‘Onde é que deu errado?’ de Luísa Sonza

Luísa Sonza e Simone Mendes estrearam sua mais nova parceria, a faixa “Onde é que deu errado?”, que já está disponível nas principais plataformas digitais. A música, carregada de emoção, retrata o fim de um grande amor, com as artistas explorando a dor e as cicatrizes de um relacionamento fracassado.

A canção integra a edição deluxe do álbum Escândalo Íntimo, que foi lançado originalmente em agosto de 2023 e já ultrapassou a impressionante marca de 1 bilhão de streams, conquistando o certificado de Diamante. O álbum é um sucesso tanto no Brasil quanto no exterior, refletido nas indicações de Luísa ao MTV EMA 2024, como melhor artista brasileira, e ao Grammy Latino.

No videoclipe de “Onde é que deu errado?”, Luísa e Simone interpretam mulheres que lamentam o fim de seus romances, em um cenário nebuloso e campestre que reforça o tom melancólico da canção. A letra expressa a sensação de perda e a busca por entender onde o relacionamento começou a desmoronar, temas universais que dialogam com quem já passou por um rompimento.