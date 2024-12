Coisas que aprendemos com o livro ‘The Eras Tour’ de Taylor Swift

Lançado exclusivamente na Target dos Estados Unidos durante a Black Friday (29 de novembro), o aguardado The Eras Tour Book oferece um mergulho profundo na icônica turnê de Taylor Swift. Com 256 páginas repletas de fotografias e curiosidades, o livro celebra cada era da cantora com detalhes inéditos que encantam até os fãs mais dedicados.

Taylor abre o livro com uma introdução reflexiva sobre a magnitude do projeto: “Decidi criar o show mais longo e ambicioso que já tentei, com uma média de 3 horas e 15 minutos e 45 músicas. Meu objetivo era que todos os fãs saíssem daquele show sabendo que dei a eles absolutamente tudo o que tinha”, escreveu.

Descobertas fascinantes de The Eras Tour Book

“Próxima era” à vista

No prólogo, Taylor assina com um enigmático “See you next era… Taylor”, sugerindo que já está planejando novos projetos, mesmo enquanto a turnê Eras ainda acontece. Bastidores curiosos

O livro revela detalhes sobre a produção, como o “rover” que transporta Swift pelo palco, operado manualmente por um membro da equipe. A icônica entrada no carrinho de limpeza

Swift é levada ao palco dentro de uma caixa disfarçada como um carrinho de limpeza. A foto no livro mostra que o interior é decorado com itens pessoais, como quadros de seus gatos e referências à cidade do show. Por que “Enchanted” é a única de Speak Now

Taylor explica que escolheu “Enchanted” como representante do álbum por ser sua favorita e por evocar “a névoa de intriga do meio do verão”. Coreografia de “Vigilante Shit”

A performance com a dança da cadeira é descrita por Swift como seu momento favorito no show. Surpresa em “22”

Toda noite, Taylor entrega seu chapéu usado em “22” a um fã sortudo. A surpresa? O interior do chapéu é autografado pela artista. Xeque-mate em “Mastermind”

A apresentação recria um tabuleiro de xadrez, com dançarinos movendo-se para formar um xeque-mate, em perfeita sintonia com a letra da música. Abertura com “Lover”

Taylor sempre soube que queria abrir a turnê com a frase “já faz muito tempo que está chegando” de Lover, marcando um retorno triunfal após anos de espera por conta da pandemia.

O processo de composição de ‘Us’ de Taylor Swift com Gracie Abrams

Gracie Abrams, de 25 anos, recebeu sua segunda indicação ao Grammy, sendo nomeada para Melhor Performance Pop de Duo por sua colaboração com Taylor Swift, “Us”, faixa que integra o segundo álbum de Gracie, The Secret of Us, lançado em junho de 2024.

A música tem sido um sucesso, e o processo de composição por trás dela também gerou muitos comentários, especialmente após a cantora compartilhar detalhes nas redes sociais.

Em uma publicação, Gracie revelou que o momento de criar “Us” foi uma das experiências mais divertidas de sua vida. “Escrever essa música inteira das 2h às 6h foi uma das coisas mais divertidas que já fiz na minha vida”, escreveu, compartilhando com os fãs um vídeo descontraído de Taylor Swift apagando um pequeno incêndio na cozinha, o que trouxe uma leveza à narrativa do processo criativo.

Em uma entrevista para a Apple Music, Gracie detalhou como tudo aconteceu. Ela e Taylor se encontraram para um jantar descontraído, onde consumiram “muito álcool”. Mais tarde, na casa de Taylor, as duas começaram a tocar músicas inéditas, incluindo faixas dos próximos projetos de cada uma. Foi ali, já de madrugada, que nasceu “Us”.

A conexão entre as artistas e o ambiente íntimo e espontâneo proporcionaram a criação da canção, que rapidamente se tornou um marco na carreira de Gracie.