O que Ana Castela disse sobre o Grammy Latino

A cantora Ana Castela, de 21 anos, abriu o coração sobre os bastidores de sua participação no Grammy Latino durante uma entrevista ao podcast PodPah. A artista, que levou para casa o prêmio de Melhor Álbum de Música Sertaneja, relatou um contratempo que quase a impediu de presenciar sua vitória na premiação.

Segundo Ana, informações desencontradas sobre o horário da cerimônia geraram uma corrida contra o tempo. “Disseram para a minha equipe que o tapete vermelho seria primeiro e depois a premiação. Então, acordei tranquila, comecei a me arrumar sem pressa. De repente, veio a Bruna [da equipe da cantora] falando que eu tinha 15 minutos para estar pronta. Eu nem tinha começado a maquiagem direito”, contou.

A cantora e sua equipe chegaram ao local da cerimônia faltando apenas 15 minutos para o anúncio de sua categoria. “No carro, eu só rezava para dar tempo. Quando sentei no banco do Grammy, minha ansiedade descarregou toda de uma vez. Eu tremia muito”, revelou Ana.

Além de compartilhar os desafios do Grammy, Ana Castela também falou sobre seus próximos passos na música. Considerada uma das vozes mais marcantes do sertanejo atual, a cantora revelou interesse em explorar o pop, sem abandonar suas raízes “boiadeiras”.

“Eu amo a cultura do pop, a dança, os shows. Acho tudo muito incrível”, disse. Ana destacou que pretende equilibrar diferentes estilos musicais para tornar seus shows mais animados, mas também entregar músicas emocionantes. “Tem que ter um equilíbrio entre animar as baladas e trazer aquelas músicas mais tristes que tocam o coração”, explicou.

Embora admire estratégias internacionais como as “eras” de Taylor Swift, Ana reconhece os desafios de adotar esse formato no Brasil. “Acho isso muito legal. Já pensamos em fazer algo assim, mas aqui é mais complicado. Ainda assim, estamos planejando.”

Ana Castela reflete sobre os desafios da fama e novos planos na carreira

A jovem cantora Ana Castela, um fenômeno do sertanejo, vive o auge de sua carreira aos 21 anos. Premiada no Grammy Latino 2024 na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja por Boiadeira Internacional Ao Vivo, ela se consolidou como uma das principais vozes do gênero.

Em entrevista ao gshow, antes de participar do especial Amigas, Ana refletiu sobre sua trajetória meteórica e os desafios que a fama trouxe consigo.

A artista expressou sua surpresa com o reconhecimento alcançado em tão pouco tempo: “Quando comecei, sonhava em crescer e ter um nome forte, mas nunca imaginei conquistar um Grammy tão rápido. É um sinal de que Deus quer que eu esteja aqui”, declarou.

Apesar das glórias, Ana reconhece que a fama exige sacrifícios. “Ela te quer de corpo inteiro: a alma, tudo. Mas quem tem Deus no coração, família, e mantém os pés no chão consegue lidar com isso”.

Ana revelou que a notoriedade trouxe tanto oportunidades quanto dificuldades. De um lado, o sucesso lhe permite exibir seu talento e explorar sua arte. De outro, lida com uma rotina exaustiva de viagens e a pressão de atender às expectativas públicas. “O lado bom é poder mostrar meu trabalho, mas o ruim é lidar com muita gente chata e a correria sem fim”, comentou com bom humor.

Recentemente, Ana celebrou seu aniversário em Miami, durante a cerimônia do Grammy. Apesar da alegria, a celebração foi breve. “Meu aniversário foi dentro de um avião, mas ganhar o Grammy foi um presente que vale por três anos”, disse. Ao relembrar a premiação, ela descreveu a emoção de subir ao palco e a ligação cheia de lágrimas para sua mãe logo após a vitória.

Além de sua carreira, Ana vive um relacionamento de dois anos com o cantor Gustavo Mioto, que descreve como “um encontro de almas”. Embora admitam diferenças, o casal mantém uma sintonia especial. “Somos muito diferentes, mas nossa conexão é linda de se ver”, afirmou.