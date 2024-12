Qual a setlist da turnê ‘Especial de Natal’ de Jão

Na noite de sexta-feira (29), Jão deu início à sua turnê Especial de Natal com um show no Qualistage, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O cantor, de 30 anos, subiu ao palco com um visual descontraído, usando pijama e meias vermelhas, e entregou uma performance cheia de emoção e surpresas para os fãs.

A setlist da noite trouxe sucessos de sua carreira, como “Lobo”, “Rádio” e “Doce”, além de músicas mais introspectivas como “Acontece” e “Olhos Vermelhos”. O público também foi presenteado com versões de clássicos natalinos, como “Jingle Bell Rock” e “Can’t Help Falling In Love”, e o cover de “They Long To Be (Close To You)”.

Setlist completa da estreia:

Lobo Rádio Alinhamento Milenar Modo de Dizer Doce Acontece O Triste É Que Eu Te Amo Santo Religião Eu Quero Ser Como Você Locadora Julho They Long To Be (Close To You) (cover) Jingle Bell Rock (cover) Idiota Lábia Me Lambe A Última Noite Olhos Vermelhos Tempos de Glória Clarão Meninos e Meninas Can’t Help Falling In Love (cover) Essa Eu Fiz Pro Nosso Amor

Uma celebração especial

A turnê, composta por oito apresentações únicas, foi idealizada para celebrar as conquistas de Jão em 2024. Em suas redes sociais, o cantor destacou o caráter exclusivo dos shows: “Esse foi um ano de muitas conquistas, então eu quis criar esse momento para a gente celebrar todas elas juntos. Um show único para cantar aquelas que só a gente sabe (e também com algumas surpresas)”, escreveu ele.

Para promover a turnê, Jão entrou no espírito natalino e publicou um vídeo divertido em que aparece vestido de Papai Noel, com barba branca, regata e uma guitarra.

Próximas datas da turnê Especial de Natal:

01/12 – Brasília

04/12 – Curitiba

05/12 – Belo Horizonte

07/12 – São Paulo

13/12 – Porto Alegre

21/12 – Recife

22/12 – Maceió

Como Jão reagiu sobre indicações ao Grammy Latino por ‘Super’

O cantor Jão celebra um novo marco em sua carreira com duas indicações ao Grammy Latino 2024. Seu álbum SUPER, lançado no final de 2023, foi nomeado na categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, enquanto o single Alinhamento Milenar, uma colaboração com Pedro Tófani e Zebu, concorre na categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa.

O anúncio foi feito consolidando ainda mais o reconhecimento internacional do trabalho do artista. SUPER combina pop, baladas e uma carga emocional intensa, tornando-se um dos álbuns mais elogiados da música brasileira recente. Já Alinhamento Milenar se destaca pelo lirismo profundo e a produção refinada, características que conquistaram tanto a crítica quanto o público.

Jão expressou sua felicidade pelas indicações, destacando o orgulho que sente pelo projeto: “Tô muito feliz pelo reconhecimento do Grammy Latino mais uma vez. A gente vive esse disco há um tempão internamente e ter colocado ele no mundo, transformado na grandiosidade que tem a SUPERTURNÊ e agora receber essas indicações é lindo e me dá orgulho desse ciclo”, declarou o cantor em comunicado enviado ao TMJ Brazil.

Essas indicações elevam o número de nomeações de Jão no Grammy Latino para quatro, incluindo trabalhos anteriores como o álbum PIRATA e o sucesso Idiota. A cerimônia do Grammy Latino acontecerá em novembro, e Jão estará ao lado de grandes nomes da música latina, reafirmando sua relevância na cena musical contemporânea.