Saiba o que Zayn Malik disse sobre morte de Liam Payne

Zayn Malik, ex-integrante do One Direction, emocionou o público durante seu show em Wolverhampton, Inglaterra, ao dedicar uma performance ao seu ex-companheiro de banda, Liam Payne, falecido recentemente.

O cantor, que retornou aos palcos após uma pausa motivada pelo luto, incluiu no final de sua apresentação uma homenagem especial. “Eu tenho feito algo, no final do show, todas as noites, e tem sido dedicado ao meu irmão Liam Payne. Descanse em paz”, disse Zayn ao público da Universidade de Wolverhampton. Ele completou: “Espero que você esteja vendo isso. Estamos na sua cidade natal esta noite, Wolverhampton. Isso é para você, Liam.”

No encerramento do show, o telão exibiu o nome de Liam acompanhado de suas datas de nascimento e falecimento, além de uma mensagem carinhosa: “Eu te amo, irmão”. O gesto comoveu os fãs, que lotaram as redes sociais com mensagens de apoio a Zayn e lembranças de Payne.

Liam Payne morreu no dia 16 de outubro, após cair da sacada de um hotel em Buenos Aires. As investigações indicaram a presença de drogas e álcool em seu organismo no momento do acidente. O cantor foi velado no último fim de semana, deixando fãs e amigos abalados.

O show em Wolverhampton marcou o retorno de Zayn aos palcos, após anunciar uma pausa em sua turnê para processar o luto. Desde que deixou o One Direction, em 2015, Zayn tem se dedicado à sua carreira solo, mas este momento trouxe à tona o laço profundo que ele ainda mantém com os ex-companheiros de banda.

Como foi o retorno de Zayn Malik aos palcos em oito anos

O Hammersmith Apollo, em Londres, foi palco de um momento aguardado por anos: o retorno de Zayn Malik aos palcos. O teatro, com capacidade para 5.000 pessoas, foi tomado por uma atmosfera de expectativa e emoção, refletindo o impacto que o cantor de 31 anos ainda exerce sobre seus fãs, mesmo após quase uma década longe das apresentações ao vivo.

Malik iniciou a apresentação com “My Woman”, mostrando-se visivelmente tocado pela recepção calorosa do público. Vestindo um chapéu trilby e segurando um microfone vermelho, o cantor percorreu um setlist que destacou suas composições mais recentes, como “In The Bag” e “Lied To”, mas optou por não incluir canções do One Direction, nem alguns de seus maiores sucessos solo, como “Dusk Till Dawn”.

Apesar de evitar comentários diretos sobre os desafios que enfrentou nos últimos anos, Malik deixou claro seu reconhecimento ao apoio dos fãs. “É uma sensação foda estar aqui,” disse ele em um momento, antes de convidar a plateia a aproveitar a noite: “Tomem um drink, deem risada e cantem o mais alto que puderem.”

O show em Londres aconteceu poucos dias após um período emocionalmente intenso para o artista, que compareceu ao funeral de seu ex-colega de banda Liam Payne, realizado no início da semana. Durante sua apresentação em Leeds, que deu início à turnê no Reino Unido, Zayn prestou uma homenagem a Payne projetando no telão a mensagem: “Liam Payne 1993-2024. Love you, bro”, acompanhada de sua música “Stardust”.

Ao longo do espetáculo no Hammersmith Apollo, Malik interagiu com o público de forma genuína, demonstrando gratidão pela paciência e fidelidade de sua base de fãs. “Obrigado por sempre acreditarem em mim,” disse ele, pausando em diversos momentos para verificar o bem-estar da plateia.

Desde uma versão reimaginada de “Pillowtalk” em estilo country até uma homenagem ao cantor Paolo Nutini com “Last Request”, Zayn mostrou-se mais confiante e à vontade no palco, contrastando com suas raras e discretas aparições públicas nos últimos anos.

A turnê de Malik pelo Reino Unido segue até o dia 9 de dezembro, com apresentações marcadas em cidades como Manchester, Newcastle e Edimburgo, antes de continuar pelos Estados Unidos em 2025.