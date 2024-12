João Lucas, marido de Sasha, exibe volume em vídeo de cueca

João Lucas usou as redes sociais nestes últimos dias, e chamou a atenção dos seguidores de plantão ao ter publicado um vídeo em que surge apenas de cueca, e um detalhe específico no registro virou assunto.

Através do Instagram, o cantor e marido de Sasha Meneghel produziu um conteúdo no estilo ‘arrume-se comigo’, ao som de Sexto Sentido, uma das músicas do seu novo álbum de estúdio homônimo. De cueca preta, ele roubou a cena com o volume em evidência, enquanto montava o look composto por uma calça social cinza, camiseta regata preta e óculos de sol.

Nos comentários, o marido de Sasha dividiu opiniões, mas recebeu uma enxurrada de elogios. "Gente, que isso inchado?", disparou um internauta. "Jo, tá tudo bem? Vi que tá inchado, espero que esteja bem", brincou outro. "Delícia", acrescentou uma seguidora.