Quem é Danny Maria, a "princesa do brega funk", que perdeu filho no parto - (crédito: Reprodução/Instagram/@_dannyofc1)

Danny Maria, conhecida como a "princesa do brega funk", usou as redes sociais neste último domingo (1/12), e surpreendeu os milhares de seguidores ao revelar que perdeu o bebê que esperava, fruto do seu namoro com o influenciador Luan Donato.

O bebê, que se chamava Lohan, nasceu prematuro após a cantora e dançarina ter passado por um procedimento de emergência para tentar adiar o parto do primogênito.

Através do Instagram, Danny Maria lamentou a perda do bebê. "Você vai pra sempre estar em mim! Eu te amarei eternamente, por toda a minha vida. Não entendo o por que, mas eu sei que os planos de Deus são maiores! Você fez o seu papel e me ensinou tudo que eu não sabia, me fez conhecer um amor que eu nunca tinha sentido antes e agora você está marcado aqui", iniciou.

Em seguida, a cantora comentou sobre a aparência do bebê. "Você tinha os meus traços, meu nariz, minha boca… Traços do seu pai, que já sabíamos que você puxaria dele. Você era perfeito, meu amor, a coisa mais linda do nosso mundo! Obrigada, meu filho, pelo tempo que passamos juntos e por ter me feito a mulher mais feliz do mundo por ter carregado você comigo. Te amamos Lohan!", concluiu ela.