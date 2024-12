Luciano Huck revela trauma causado por acidente com as partes íntimas - (crédito: Reprodução/Globo)

Luciano Huck surpreendeu, durante a edição do Domingão neste último domingo (1/12), no quadro Quem quer ser um milionário. Na ocasião, o apresentador revelou ter sofrido um acidente nas partes íntimas enquanto brincava.

Segundo ele, o fato inusitado nunca foi revelado publicamente, e nem sua esposa, Angélica, sabia disto – até então. O assunto surgiu quando o participante do quadro revelou que teve seu dedo decepado após sua aliança de casamento ficar presa na trave de um gol.

Luciano Huck, então, admitiu que sentia vergonha dessa história e, por isso, nunca havia compartilhado nem com a companheira. "Nunca contei isso, acho que nem a Angélica sabe…. Me lembrou um trauma, mas que Graças a Deus eu não perdi nada… Quando eu era criança, tinha uns nove, dez anos, era pequeno, a gente jogava vôlei no recreio", iniciou.

"Colocaram aquela trave de vôlei e naquela época não tinha o negócio de rodar, tinha que prender em dois ganchinhos, um em cima e um no meio da trave. Eu subi para prender o de cima, aí eu escorreguei e o de baixo prendeu, mas não foi no dedo… E aí ligam para minha mãe porque eu estava com o saco sangrando", confessou Huck.