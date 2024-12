Silvia Abravanel revela que "conversa" com Silvio Santos todos os dias

Silvia Abravanel abriu o coração sobre como ela e a família estão lidando com a morte de Silvio Santos (1930-2024). Três meses após o falecimento de um dos maiores comunicadores da história do Brasil, a apresentadora revelou que conversa com o pai, mesmo após sua perda.

Em entrevista à coluna Splash, do UOL, a empresária lamentou a ausência do Dono do Baú. "Está sendo ainda [um luto]. Acho que perder um pai, que é referência pra mim, principalmente, é muito forte, muito pesado. Meu pai era uma pessoa muito feliz, ele tirava a tristeza e nos fazia feliz, e tirava lições desses obstáculos, das coisas ruins", disse ela.

"Ele não morreu"

Silvia Abravanel, então, confessou que ‘conversa’ com Silvio Santos todos os dias. "Sinto falar do meu pai? Todos os dias. Converso com meu pai todos os dias. Gostaria muito que ele estivesse comigo, gostaria muito de poder ligar pra ele e compartilhar os momentos bons, os momentos ruins, mas converso com ele em pensamento. Pra mim, meu pai não morreu, ele está vivo e vai viver o resto da minha vida dentro do meu coração", afirmou a famosa, que ressaltou a conexão que possuía com o pai.

"Eu tinha uma conexão muito forte com ele. Eu não precisava estar todos os dias, não precisava falar com ele ao telefone todos os dias. Eu pensava alguma coisa e sabia que ia acontecer, porque era muito forte a minha ligação com o meu pai. Isso continua muito forte", declarou.