Estudante quebra silêncio sobre fim de relacionamento com Gil do Vigor

O estudante Heitor Aguiar usou as redes sociais neste último domingo (1º/12), e se pronunciou em torno do suposto término do relacionamento com Gil do Vigor, fato que foi exposto por Beatriz Reis, que publicou uma foto do amigo com um novo possível ficante.

Leia também: Gil do Vigor é barrado na imigração dos EUA: 'Não é fácil ser humilhado'

Através do Instagram, o rapaz se pronunciou acerca da situação com o economista e ex-participante do BBB 21. "Não estou em um relacionamento com Gil do Vigor. Nós apenas estávamos nos conhecendo sem qualquer compromisso ou vínculo além disso", iniciou ele.

"Especulações ou informações que sugerem algo diferente não correspondem à realidade e são interpretações fora de contexto. Agradeço a compreensão de todos e peço respeito à nossa privacidade", disparou Heitor Aguiar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Heitor Aguiar é estudante do curso de Odontologia. Natural de Goiás, atualmente reside em Uberlândia, Minas Gerais, e além de focar na carreira como profissional de saúde, utiliza as redes sociais para compartilhar sua rotina fitness, com postagens de treinos e viagens. O jovem já explorou diversos destinos, incluindo Cancún e várias cidades do Nordeste e Sul do Brasil.