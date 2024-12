"Vale a Pena Ver de Novo": quais são as 5 novelas mais assistidas da história

Alma Gêmea (2005) entra em sua última semana, e dividirá o horário com os primeiros capítulos com a substituta, Tieta (1989), a partir desta próxima segunda-feira (2/12). As duas histórias, que marcaram época em suas respectivas exibições, também fizeram história no Vale a Pena Ver de Novo em outras ocasiões.

Leia também: "Tieta" retorna na tevê aberta a partir desta segunda-feira (2/12)

A escalação inesperada da novela estrelada por Betty Faria, exibida originalmente há 35 anos, despertou surpresa e alimentou as expectativas do público com a transmissão da trama que reúne temas polêmicos naquela época, e que ainda se mantém nos dias de hoje.

O Observatório dos Famosos, então, reuniu uma lista com as cinco novelas de maior audiência durante a transmissão dentro do Vale a Pena Ver de Novo, e que repetiram o sucesso de suas respectivas exibições originais. Confira:

5. Mulheres de Areia (1993)

Sucesso atemporal, o remake da trama homônima da extinta Rede Tupi, de 1973, já foi reprisada pela Globo três vezes – a mais recente, inclusive, aconteceu na faixa Edição Especial, entre 2023 e março deste ano.

Em sua primeira reapresentação no Vale a Pena Ver de Novo, que ocorreu entre 25 de novembro de 1996 e 25 de abril de 1997, a trama alcançou média geral de 28,2 pontos. Curiosamente, 14 anos depois, o folhetim foi reexibido na faixa, e também obteve um saldo de sucesso.

Guilherme Fontes e Gloria Pires em ‘Mulheres de Areia’ (Foto: Reprodução/Globo)

4. Vale Tudo (1989)

O clássico da dramaturgia, escrito por Gilberto Braga (1945-2021), Aguinaldo Silva e Leonor Bassères (1926-2004), e que ganhará um remake no ano que vem, no horário das nove da Globo, já foi reprisado na faixa vespertina do canal, apenas três anos após seu término. Transmitida entre 11 de maio e 6 de novembro de 1992, a obra atemporal teve média de 28,6 pontos na Grande São Paulo.