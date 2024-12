William Bonner: as principais polêmicas do jornalista em 2024

Um dos principais nomes do jornalismo brasileiro, William Bonner deu o que falar ao longo deste ano, tenha sido diante das câmeras do Jornal Nacional, ou não. Recentemente, inclusive, ele chegou a ter sido ameaçado de morte por um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que morreu tentando promover um atentado terrorista, em Brasília.

Abaixo, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista com as principais polêmicas do jornalista em 2024. Confira:

Hostilizado no Rio Grande do Sul

O âncora do JN apresentou algumas edições do noticiário direto do estado que foi assolado pelas fortes enchentes no início do ano. Todavia, ele foi alvo de revolta por alguns moradores, que acusaram a Globo de ter dado atenção ao show de Madonna, realizado em 4 de maio, ao invés da tragédia.

"Cadê a Globo dentro da água? Tem empresário no Brasil trabalhando mais que o próprio presidente. Por que a Globo só veio agora gravar? Por que não teve ninguém dentro da água antes? Por que não estiveram com a gente dentro desse resgate?", questionou um homem. "Na hora de botar na mídia, é fácil. Depois que está tudo seco, é fácil falar", continuou o gaúcho, enquanto era possível ver William Bonner acompanhado da equipe. "Pode fazer a proteção que for, irmão, este espaço aqui é público", acrescentou ele.

O William Bonner foi atacado por um cidadão do Rio Grande do Sul e a TV Globo contratou seguranças para o acompanharem durante a cobertura.

Revoltado com a emissora, o gaúcho disparou:

"A Globo tava transmitindo Madonna enquanto o gaúcho estava debaixo da água. Canoas estava… pic.twitter.com/VW5tLtsVih

Idade revelada

Em uma edição de maio, do Jornal Nacional, o jornalista surpreendeu ao revelar a própria idade. A revelação foi feita quando o veterano surgiu sob uso de uma blusa de frio, durante uma entrada ao vivo, enquanto outras pessoas estavam utilizando roupas mais leves.

"Estou respeitando minha condição sexagenária", disse ele, bem humorado. A caixa de pesquisas dos Trends do Google, por sua vez, aumentaram em busca: "Quantos anos tem William Bonner". William Bonner, que nasceu em 16 de novembro de 1963, possui 61 anos.

Ameaça de morte por bolsonarista

No último dia 13 de novembro, William Bonner foi um dos alvos de ameaças por Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiü França, que morreu ao tentar cometer um atentado em frente ao STF (Supremo Tribunal Federal), em Brasília.

Nas redes sociais, o criminoso havia publicado na internet que o âncora do Jornal Nacional seria um dos seus alvos. "Vamos jogar? Polícia federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas de merd*: William Bonner, José Sarney, Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso… Vocês 4 são velhos ‘cebosos’ nojentos", escreveu o criminoso, nas redes sociais.