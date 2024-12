Tata Werneck chora ao lembrar último encontro com Paulo Gustavo

Tata Werneck não conseguiu conter as lágrimas ao relembrar o Prêmio Multishow de 2022, evento que apresentou ao lado de Paulo Gustavo. A humorista se emocionou ao recordar que aquela foi a última vez que esteve com o amigo. Em uma coletiva com jornalistas, Tata compartilhou sua saudade de Paulo e como a experiência foi marcante, destacando que o evento também tinha um valor sentimental para ele.

"Foi muito difícil para mim apresentar o prêmio no ano seguinte", contou Tata, explicando como a perda de Paulo a impactou profundamente. A lembrança da última vez que se encontrou com o comediante, antes de sua morte, ainda era recente e cheia de emoções. Com a voz embargada, ela descreveu o momento como uma mistura de saudade e carinho por um amigo tão querido.

Durante a coletiva, Tata falou sobre o quanto o Prêmio Multishow significava para Paulo Gustavo. "Ficava pensando: ‘Meu Deus, meu amigo…'", revelou, mencionando a paixão que o comediante tinha pelo prêmio. A apresentadora também se desculpou pelo choro, brincando sobre como ficava "horrível" quando se emocionava. Esse gesto de vulnerabilidade, ao compartilhar seu lamento, mostrou a profundidade de sua amizade com Paulo.

A humorista ainda concluiu lembrando da importância que Paulo Gustavo teve tanto para o prêmio quanto para a indústria do entretenimento. "Não tem como não lembrar do Paulo", declarou, ressaltando o legado do amigo e como ele ainda é lembrado com carinho. Ao lado de Tadeu Schmidt e Kenya Sade, Tata retorna à apresentação do evento, agora com a saudade de Paulo em seu coração.

