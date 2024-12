Quais novelas tiveram a abertura alterada pela direção da Globo

A obra, que estreia nesta próxima segunda-feira (2/12), no Vale a Pena Ver de Novo, no entanto, provavelmente será alvo de diversos cortes para se adequar ao horário de exibição - (crédito: Reprodução/Globo)

O anúncio da reprise da novela Tieta promoveu um grande alvoroço entre os internautas e noveleiros de plantão. A obra, que estreia nesta próxima segunda-feira (2/12), no Vale a Pena Ver de Novo, no entanto, provavelmente será alvo de diversos cortes para se adequar ao horário de exibição, principalmente pelos temas abordados.

Inspirada no romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado, a trama escrita por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares conquistou o público com seu humor ácido, críticas sociais, e chamou atenção pelas pautas introduzidas na narrativa, que vão de incesto a ninfomania, machismo e pedofilia.

A expectativa, inclusive, é de que, nesta reprise especial, que dará início a celebração dos 60 anos da Globo, até a clássica abertura de Tieta, que foi protagonizada pela atriz Isadora Ribeiro, seja drasticamente alterada, em virtude do excesso de nudez.

Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu algumas novelas que tiveram suas respectivas aberturas alteradas pelo canal carioca. Confira:

A Indomada: Em 1999, a Globo representou a novela no Vale a Pena Ver de Novo, mas, nesta ocasião, o tema de abertura foi trocado de ‘Maracatudo’, de Sérgio Mendes, para ‘Unicamente’, de Deborah Blando, que originalmente era o tema da personagem Helena (Adriana Esteves).

Torre de Babel: Considerada um dos maiores fracassos do horário nobre, em 1998, a novela de Silvio de Abreu passou por transformações drásticas na história e até mesmo na abertura, que foi alterada, tendo sido reduzida pela metade na segunda versão. O tema de abertura retumbante instrumental da primeira fase, foi trocado pela canção ‘Pra Você’, de Gal Costa.

América: Um dos exemplos clássicos, em 2005, a novela de Gloria Perez conseguiu reverter o status de fracasso, e ganhou uma nova roupagem a partir da abertura. A primeira abertura simulava os sonhos da protagonista, vivida por Deborah Secco, dentro de uma "bola de neve" ao som de ‘Órfãos do Paraíso’, de Milton Nascimento. Então, Ivete Sangalo regravou a canção ‘Soy loco por ti America’, e foi introduzida na abertura, que ganhou um tom mais claro e alegre.

Eterna Magia: A história assinada por Elizabeth Jhin foi considerada confusa à época, e a abertura, inicialmente, trazia um som instrumental, com teor de mistério. Posteriormente, além das mudanças na história, a abertura também foi alterada, sendo trocada por ‘Nada Além’, música de Sidney Magal.

Malhação 2008: A 15ª temporada também passou por alterações. Na época, a abertura era embalada por ‘Paraíso Proibido’, da banda Strike, mas quando a novela teen assinada por Patrícia Moretzsohn entrou em sua segunda fase, passou a ser ‘Daqui pra Frente’, do grupo NX Zero.

Paraíso: O remake escrito por Edmara Barbosa, sob supervisão do pai, o autor Benedito Ruy Barbosa, trazia em sua abertura uma música instrumental, que foi alvo de críticas à epoca durante os primeiros capítulos. Na segunda semana, a música foi trocada por ‘Deus e Eu no Sertão’, da dupla Victor e Leo, o que foi um grande sucesso.