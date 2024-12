Andressa Urach e esposa de Nego Di homenageiam times em vídeos de sexo

Além do simbolismo futebolístico, Andressa também revelou um momento mais íntimo de sua parceria com Gabriela - (crédito: Reprodução/Instagram)

Andressa Urach e Gabriela Souza, esposa do humorista e ex-BBB Nego Di, estão movimentando as redes sociais com uma parceria polêmica e provocativa. As duas decidiram unir sensualidade e futebol ao criar conteúdos adultos que homenageiam os times Grêmio e Internacional, rivais históricos do futebol gaúcho. As produções exclusivas estão disponíveis na plataforma Privacy, onde ambas compartilham vídeos e fotos para assinantes.

Uma disputa entre Grêmio e Inter com toque de sensualidade

No Instagram, Andressa e Gabriela divulgaram prévias das gravações, onde cada uma veste a camisa de um dos clubes. Enquanto Urach aparece representando o Grêmio, Gabi veste as cores do Internacional. A provocação ficou clara na legenda compartilhada por Urach: “Grenal disponível no @sejaprivacy, quem vence esse jogo? Grêmio ou Inter?”. A publicação gerou grande repercussão, atraindo comentários de curiosos e fãs das musas.

Fetiche inusitado: Andressa Urach realiza sonho com Gabriela Souza

Além do simbolismo futebolístico, Andressa também revelou um momento mais íntimo de sua parceria com Gabriela. Em outro conteúdo, Urach é vista lambendo a axila de Gabi, um ato que ela descreveu como a realização de um fetiche pessoal conhecido como mascalagnia.

Saiba Mais Diversão e Arte Andressa Urach revela detalhes de relacionamento aberto com Mari Ávila

Diversão e Arte Ex-namorado de Andressa Urach fala sobre conteúdos adultos da mãe: "Neguinha gostosa"

Ciência e Saúde Maschalagnia: saiba o que é o fetiche praticado por Andressa Urach

“Sempre fui muito aberta sobre minhas preferências e desejos, e trabalhar com a Gabi foi maravilhoso. Ela é linda, segura de si e não teve receio de explorar esse tema comigo. Foi uma experiência única!”, declarou Andressa, destacando sua satisfação em explorar o tema de forma livre e consensual.

Repercussão na internet

A inusitada colaboração entre Andressa e a esposa de Nego Di tem dividido opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns elogiam a coragem e autenticidade das duas ao abordar temas polêmicos, outros criticam o uso do futebol para divulgar conteúdo adulto. Apesar das controvérsias, a estratégia de unir sensualidade e a rivalidade esportiva parece estar funcionando, atraindo cada vez mais assinantes para o perfil das musas na plataforma Privacy.

Andressa Urach e a busca por autenticidade

Conhecida por sua trajetória polêmica e por não fugir de temas tabus, Andressa Urach continua se destacando por sua autenticidade e disposição em abordar questões ligadas à sexualidade. Sua parceria com Gabriela Souza reforça essa imagem de alguém que não tem medo de se reinventar e explorar novas formas de expressão.