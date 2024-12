New Jeans anuncia saída de sua agência após série de disputas

As integrantes do New Jeans, um dos grupos de K-Pop mais populares da atualidade, anunciaram, na última quinta-feira (28), durante uma conferência de imprensa realizada em Seul, na Coréia do Sul, que o grupo estaria rompendo relações com sua agência, a ADOR, uma subsidiária da mega gravadora HYBE. O anúncio vem após meses de animosidade entre o grupo e a gravadora, causada pela demissão da ex-CEO da ADOR, e diretora criativa de New Jeans, Min Hee-Jin.

Durante a conferência, as integrantes do grupo disseram que o motivo oficial de seu rompimento seria as alegações que a HYBE havia violado os seus contratos. À Reuters, Danielle Marsh, uma das integrantes do grupo, disse que “Assim que sairmos da ADOR, nós planejamos continuar realizando as atividades que realmente queremos fazer”. Apesar da decisão do grupo deixar seu paradeiro incerto, as meninas garantiram que pretendem continuar trabalhando como um grupo.

Danielle continuou, dizendo que “Nós realmente queremos lançar músicas novas para os Bunnies, seja no próximo ano, assim que possível, ou quando quer que seja. Queremos ter a oportunidade de conhecer vocês no mundo inteiro”, os Bunnies sendo o nome dado para os fãs de New Jeans. O grupo também esclareceu que, após a sua saída da ADOR, talvez elas não tenham mais o direito de usar o nome New Jeans.

Em resposta ao anúncio, a ADOR deu um pronunciamento à Reuters, alegando que o contrato do grupo “Ainda está completamente efetivado. Logo, nós respeitosamente pedimos que o grupo continue colaborando com a ADOR em atividades futuras, como tem sido feito até o momento”.

Entenda briga entre New Jeans e sua gravadora

As brigas entre o grupo de K-Pop e a sua gravadora começaram no final de Agosto deste ano, quando a HYBE demitiu Min Hee-Jin. A empresa teria alegado que Hee-Jin estaria tentando transformar ADOR, e por consequência o grupo New Jeans, em grupos independentes da gravadora. Hee-Jin nega as alegações e acusa a HYBE de ferir os acordos entre os acionistas ao removê-la da companhia.

Em setembro, as Idols realizaram uma livestream dando um ultimato a HYBE, falando que não continuariam na empresa sem Hee-Jin no comando. Elas teriam um contrato de 7 anos com a ADOR antes de seu rompimento. Em resposta, a agência enviou um documento de 22 páginas para o grupo, declarando que “ADOR sempre procurou soluções razoáveis para qualquer problema. Só porque os nossos esforços não atingiram as expectativas dos artistas, não significa que violamos os contratos de exclusividade”.

Mais cedo neste mês, o grupo mais uma vez mandou suas demandas, incluindo a recontratação de Hee-Jin, para sua empresa, desta vez através de um documento legal. O grupo avisou que se suas demandas não fossem atendidas, elas romperiam seus contratos.