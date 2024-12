Andressa Urach anuncia que pai e irmã vão gravar conteúdos adultos

Reprodução/Instagram Andressa Urach com o pai, Carlos, e a irmã, Pâmela

Andressa Urach surpreendeu seus seguidores ao anunciar que dois membros de sua família, sua irmã Pâmela Urach e seu pai, Carlos Urach, decidiram ingressar na criação de conteúdos adultos. Conhecida por sua trajetória polêmica e por compartilhar abertamente detalhes de sua vida pessoal, a ex-A Fazenda usou as redes sociais para divulgar a nova empreitada dos parentes.

Pâmela Urach segue os passos da irmã

No Instagram, Andressa revelou que sua irmã Pâmela criou um perfil na plataforma Privacy, onde está cobrando R$ 40 pelo acesso aos seus conteúdos. Em um vídeo descontraído, Andressa comentou:

"Não falo muito sobre minha família, mas agora que eu sou criadora de conteúdo estou recrutando a família toda. Quero apresentar para vocês minha irmã de sangue, ela também está com plataforma. Seja bem-vinda, Pâmela. Em breve teremos novidades!"

Na descrição de seu perfil na plataforma, Pâmela se apresenta como irmã de sangue de Andressa e afirma estar animada com a nova experiência. "Já estou amando. Vem me conhecer profundamente e conversar comigo no direct," diz ela.

Carlos Urach também entra no mundo dos conteúdos adultos Além da irmã, o pai de Andressa, Carlos Urach, também anunciou sua entrada nesse segmento. Em um vídeo divulgado por Andressa, Carlos revelou que pretende iniciar colaborações em fevereiro.

Na legenda do post, Andressa escreveu: "Meu pai vai abrir a agenda para colab em fevereiro. Interessadas em gravar com ele, enviar direct para o insta dele."