MC Loma revela ter feito procedimentos estéticos após perder 17 kg

MC Loma, conhecida no cenário musical, compartilhou com seus seguidores que fez uma lipo HD e colocou silicone após perder 17 quilos. A funkeira, que estava afastada das redes sociais, aproveitou para detalhar os procedimentos que realizou. "Fiquei um tempão sumida, né? Sumi porque decidi fazer minha cirurgia", revelou, mostrando aos fãs o motivo de sua ausência nas redes e falando sobre a mudança em seu corpo.

A artista passou por uma mastopexia, procedimento para retirar o excesso de pele das mamas, e colocou silicone, além de realizar a lipo HD. Ela afirmou estar feliz com os resultados, mas ainda se encontra em processo de recuperação. A funkeira compartilhou com os fãs que a recuperação não tem sido fácil, especialmente devido a dores nas costas: "É uma dor na coluna que vocês não estão entendendo", relatou nos Stories.

Apesar das dificuldades durante a recuperação, MC Loma se mostrou positiva, afirmando que está bem. Ela também aproveitou para desabafar sobre a satisfação de ter realizado essas mudanças em seu corpo. "Estou tão feliz", disse a cantora, mostrando confiança na decisão que tomou. Seus seguidores, que aguardavam por um retorno, ficaram felizes em vê-la compartilhar sua transformação pessoal.

Com sua grande base de fãs, MC Loma segue sendo uma das artistas mais influentes do funk. Ao revelar seu processo de transformação estética, ela se aproxima ainda mais do público, mostrando transparência sobre sua vida pessoal. A funkeira, que está recuperando sua autoestima após perder peso, agora enfrenta a fase de recuperação com paciência e gratidão pelos resultados que alcançou.