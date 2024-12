Betty Faria é cobrada por município de Búzios no Rio por divida de IPTU

Após 35 anos do lançamento em horário nobre, a novela Tieta voltou ao ar nesta segunda-feira (2), na Globo em reprise no “Vale a Pena Ver de Novo”. A personagem icônica alçou sua intérprete Betty Faria ao rol de estrelas que marcaram a história da teledramaturgia brasileira.

Porém, tamanho sucesso, não muda o fato de Betty ser gente como a gente, prova disso é que o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, descobriu que a famosa, está sendo processada pelo município de Armação de Búzios, é isso mesmo caro leitores, a artista teria dado um “calote” na cidade litorânea de quase R$ 25 mil reais.

Segundo os documentos a que a coluna teve acesso, Betty estaria devendo IPTU mais taxa de iluminação. Os débitos referentes a um imóvel localizado na praia da Ferradura, onde existem casas que podem custar até 15 milhões, datam de 2018 a 2020.

O município, que entrou com uma ação na Justiça para cobrar a dívida que, em 2021, já chegava a R$ 24.711,40, tentou localizar a famosa por correspondência, em um endereço localizado em Ipanema, na Zona Sul do Rio, porém a notificação voltou com a informação de que Betty era desconhecida no local.

O processo está parado desde dezembro de 2023, esperando que a prefeitura de Búzios se manifeste, pedindo uma nova citação, ou penhora de valores e bens da atriz!