O desaparecimento do Rolex de R$ 252 mil de Liam Payne

Uma publicação compartilhada por Liam Payne (@liampayne)

Liam Payne: a investigação e os itens encontrados

As autoridades argentinas revelaram que Liam aparentemente planejava descer da varanda do terceiro andar para o segundo antes de alcançar o solo. Uma bolsa de couro marrom contendo comprimidos, uma garrafa de uísque e uma nota com a inscrição “para Liam” foi encontrada dois dias após o acidente na varanda do segundo andar.

A hipótese investigada é que Liam teria deixado cair a bolsa na tentativa de descer. Outros itens encontrados próximos ao corpo incluíam um chapéu e uma bolsa que não estavam com ele no momento em que foi levado ao quarto. O relatório policial indica que, momentos antes da queda, o cantor estava consciente o suficiente para amarrar a bolsa ao ombro e caminhar até a varanda.

Um funcionário do hotel chegou a ligar para a polícia antes do acidente, expressando preocupação com o comportamento do cantor. Na chamada, afirmou: “Não sei se a vida dele pode estar em perigo. Ele está em um quarto com varanda e, bem, estamos com um pouco de medo”. Apesar disso, nenhuma medida imediata foi tomada para monitorá-lo de perto.

A morte de Liam Payne comoveu fãs ao redor do mundo e levantou questionamentos sobre os cuidados oferecidos por hotéis e equipes de segurança para hóspedes em situações de vulnerabilidade.