A tracklist do álbum de carnaval de Anitta

A cantora Anitta anunciou oficialmente a tracklist de seu aguardado álbum de Carnaval, Ensaios de Anitta. O projeto, que contará com 12 faixas, promete agitar as festas carnavalescas de 2024 com participações de peso, como Ivete Sangalo, Simone Mendes, Livinho, e mais.

Entre as músicas confirmadas estão “Lugar Perfeito” (com Ivete Sangalo), “Perdeu” (com Simone Mendes), “Sem Freio” (com Livinho), além de solos como “Chata Pra Caralho” e “Capa de Revista”. Quatro das faixas ainda não tiveram seus títulos revelados, aumentando a expectativa dos fãs.

Confira a tracklist parcial:

“Lugar Perfeito” (com Ivete Sangalo) “Imagina” (com Rogerinho) “Perdeu” (com Simone Mendes) “Sei Que Tu Me Odeia” (com MC Danny) “Chata Pra Caralho” “Capa de Revista” “Sem Freio” (com Livinho) “Maratona de Jogação” (com Hitmaker) Faixa ainda não divulgada Faixa ainda não divulgada Faixa ainda não divulgada Faixa ainda não divulgada

Além do álbum, Anitta compartilhou novidades sobre seus próximos passos. Em entrevista ao programa Fantástico, revelou que está escrevendo um livro, embora tenha preferido manter os detalhes em sigilo.

A artista também será homenageada no Prêmio Multishow no dia 3 de dezembro, recebendo o troféu Vanguarda, em reconhecimento à sua contribuição inovadora para a música brasileira.

Saiba o que produtor disse sobre novo álbum de Anitta

O aguardado álbum Ensaios da Anitta, que chega às plataformas digitais no próximo dia 5 de dezembro, promete ser um dos projetos mais ambiciosos da carreira da cantora. Com produção principal de Hitmaker, responsável por nove faixas do disco, o projeto se inspira nos shows pré-carnavalescos que Anitta realiza anualmente, trazendo uma celebração da diversidade musical brasileira.

Em entrevista à CNN, Hitmaker destacou que o álbum é uma homenagem à pluralidade cultural do Brasil, com um repertório que transita entre o funk, bregadeira, sertanejo, forró e axé. “Esse é um disco bem rico musicalmente, culturalmente, como o Brasil e a Anitta são. Temos verão e Carnaval garantidos com sucesso”, afirmou o produtor.

O processo de criação de Ensaios da Anitta foi marcado por muita dedicação e cuidado. Hitmaker revelou que ele e Anitta passaram mais de um ano escolhendo o repertório para garantir um resultado único. “Fizemos esse trabalho com tanto carinho. Nós dois até comentamos: não sabemos qual é a música de trabalho, porque amamos o disco todo”, contou.

Um dos momentos curiosos da produção foi a adição de uma faixa de última hora. “Aos 45 do segundo tempo, enquanto ela gravava as vozes, incluímos uma nova música. Fizemos quase tudo on-line, por WhatsApp. Ela consegue direcionar tudo, mesmo à distância”, revelou Hitmaker, brincando sobre o dinamismo da cantora.

O álbum também marca a parceria de Anitta com grandes nomes da música nacional, como Ivete Sangalo, Simone Mendes, MC Danny e Rogerinho. Essa diversidade de participações reforça o compromisso da artista em explorar diferentes estilos e conectar públicos variados.

Hitmaker, que já trabalhou em sucessos como Ai Papai, Nu e Saudade, vê Ensaios da Anitta como mais um passo importante na consolidada parceria entre os dois. “Anitta é muito versátil, e isso torna cada projeto único”, concluiu.