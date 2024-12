O que aconteceu com o rosto de Gabi Melim? Entenda condição

A cantora Gabriela, ex-integrante do trio Melim, surpreendeu os fãs ao revelar que foi diagnosticada com paralisia de Bell, uma condição temporária que afeta os movimentos de um lado do rosto. Em um desabafo nas redes sociais, ela explicou que o problema surgiu como consequência de episódios de ansiedade.

“O lado direito do meu rosto não mexe, a vista não fecha, mas já estou sendo cuidada por médicos maravilhosos”, afirmou. Gabriela também tranquilizou seus seguidores ao informar que exames como tomografia e ressonância descartaram condições mais graves.

A paralisia de Bell é caracterizada pelo inchaço do nervo facial, causando incapacidade momentânea de movimentar parte do rosto. O tratamento envolve medicamentos como anti-inflamatórios e imunossupressores, além de fisioterapia e fonoterapia para auxiliar na recuperação dos movimentos.

Gabriela lançou recentemente um álbum homônimo, marcando sua nova fase artística após adotar o nome de carreira solo. No ano passado, o trio Melim, conhecido por sucessos como Meu Abrigo e Ouvi Dizer, anunciou uma pausa na carreira. Apesar do susto, Gabriela segue otimista e se dedicando ao tratamento, enquanto mantém o carinho e apoio dos fãs que acompanham sua jornada.

Rod Melim lança o inédito clipe de ‘Mina Sereia’

O cantor Rod Melim lançou nesta semana o inédito clipe de Mina Sereia, seu novo single solo, que já está disponível em todas as plataformas digitais pela Universal Music. Escrita em parceria com Vitor Tritom, a canção também ganha um videoclipe.

O audiovisual, que foi gravado na praia de Itaipu, Niterói, cidade natal de Rod Melim, sob a direção de Pegorim e Bruno Rubim, traz a participação especial da belíssima atriz Duda Romanhol, que interpreta uma versão reinventada dessa marcante figura mitológica.

“Quando fui fazer o clipe, preferi explorar o lado bom e encantador das sereias, como a beleza, a atração, a conexão com o mar e a liberdade de ser quem é”, define Rod Melim.

Mina Sereia é um pop solar, com um refrão marcante e conecta diretamente com um público feminino. A canção traz uma sonoridade diferente, com arranjo em looping, beatbox, violão e vocais, características que a garantiram no posto de lead single do primeiro álbum solo do cantor.

“É muita areia pra você / Essa mina sereia”. “Com esse trocadilho, eu e o Vitor começamos a escrever pelo refrão. Escolhemos contar a história de uma mulher determinada, que merece um amor melhor, mais dedicado, alguém que seja recíproco e atenda as expectativas”, revela o cantor.

O primeiro álbum solo de Rod Melim, que será lançado em breve, reúne sonoridades como pop, rock, reggae e MPB, ritmos presentes em seu DNA artístico, que já foi testado e aprovado pelos fãs da Melim.