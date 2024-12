Como Mike Shinoda conseguiu convencer a contratação de Emily Armstrong

A chegada de Emily Armstrong ao Linkin Park marcou o renascimento da banda, que ficou anos em pausa após a morte de Chester Bennington em 2017. Em entrevista ao Zach Sang Show, Mike Shinoda explicou como ajudou a convencer os demais integrantes do grupo a integrarem Emily, conhecida como vocalista da banda Dead Sara.

Shinoda revelou que já admirava o trabalho de Emily e acreditava que ela seria uma ótima adição. “Eu conhecia Emily, sabia que ela era boa e achei que os caras iriam gostar dela. Mas não quis forçar. Fiz uma pequena playlist do Dead Sara para eles curtirem”, contou. A ideia ganhou força quando Joe Hahn, DJ da banda, sugeriu espontaneamente que Emily participasse de algumas músicas enquanto trabalhavam no estúdio.

“O fato de ele ter chegado a essa conclusão antes mesmo de eu sugerir foi crucial. A partir daí, tudo começou a tomar forma”, explicou Shinoda. Com Emily Armstrong como vocalista e Colin Brittain assumindo a bateria, o Linkin Park lançou From Zero, seu primeiro álbum em seis anos, no dia 15 de novembro pela Warner Records.

O disco está se destacando globalmente, com quase cem mil cópias vendidas e liderando as paradas em países como Estados Unidos, Reino Unido, Suécia, Itália, Alemanha e Holanda. No Reino Unido, o álbum conquistou a primeira posição, desbancando grandes nomes da música pop, como Ed Sheeran, Flo e Sabrina Carpenter, consolidando o retorno triunfal da banda.

O trabalho de Emily Armstrong no Linkin Park não só revitalizou a sonoridade da banda, mas também reafirmou sua relevância na cena musical global.

Tudo o que Mike Shinoda disse sobre retorno do Linkin Park

O retorno do Linkin Park aos palcos e aos estúdios com Emily Armstrong como nova vocalista tem gerado muita expectativa entre os fãs. Em entrevista recente à rádio Alt 98.7, de Los Angeles, Mike Shinoda, integrante fundador da banda, falou abertamente sobre a decisão de seguir em frente após a morte de Chester Bennington em 2017 e sobre como a banda está construindo essa nova fase.

Shinoda destacou que o objetivo não é recriar a sonoridade de Chester, mas trazer autenticidade ao grupo. “Só queremos que Emily seja Emily, e as músicas serão as músicas”, afirmou. Ele revelou que chegou a assistir a vídeos de bandas cover do Linkin Park, onde vocalistas tentavam imitar Chester. Apesar de reconhecer o talento desses artistas, ele sentiu que essa abordagem não era o caminho certo para a banda.

“Isso me deixou estranho, tem que ser diferente. Não é o que queremos para o Linkin Park”, explicou. A entrada de Emily Armstrong marca uma mudança significativa na história da banda. Anunciada como vocalista oficial em setembro deste ano, ela já conquistou os fãs em apresentações recentes.

Em São Paulo, onde o grupo lançou o álbum From Zero no dia 15 de novembro, Emily utilizou as redes sociais para demonstrar carinho pelo Brasil, descrevendo a experiência como um “sonho absoluto”. Além do álbum, que explora novas sonoridades sem perder as raízes da banda, o Linkin Park também anunciou uma turnê mundial, incluindo novas datas no Brasil em 2025.

O lançamento de From Zero e a energia de Emily nos palcos têm sido apontados como um marco na revitalização do grupo. O retorno do Linkin Park, liderado por Mike Shinoda e Emily Armstrong, reforça a vontade de honrar o legado de Chester Bennington enquanto abraçam um futuro criativo e autêntico. “Queremos fazer algo que seja real, que nos represente agora, sem tentar reproduzir o passado”, concluiu Shinoda.