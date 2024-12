Ex-globais: Saiba quais famosos encerraram contrato com a emissora em 2024

Às vésperas do ano em que comemorará seus 60 anos, a Globo reforçou sua nova política de contratação, e alinhada à estratégia de redução de custos, incluiu a diminuição de seu elenco, e, consequentemente, o rompimento de vínculos de longa data com grandes nomes.

Desde antes da pandemia da Covid-19, a emissora da família Marinho já dispensou alguns de seus principais nomes, e, ao longo deste ano, nomes que se tornaram conhecidíssimos na TV brasileira anunciaram seus respectivos desligamentos da casa.

Abaixo, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista com alguns dos nomes que deixaram – ou ainda deixarão – a Globo ao longo deste ano de 2024. Confira:

Glória Pires: Uma das maiores estrelas das novelas brasileiras, a atriz anunciou sua despedida da Globo após o fim da novela Terra e Paixão (2023), no início deste ano, após 54 anos de vínculo. À época, a atriz justificou que sua saída foi uma decisão para explorar novos âmbitos do meio artístico, com foco em projetos no streaming e trabalhos de menor duração.

Christiane Torloni: Com quase 50 anos na Globo, a atriz anunciou sua saída em abril. Ela, que foi uma das maiores estrelas da emissora nas décadas de 1980, 1990 e 2000, não é vista com papel fixo em folhetins desde O Tempo Não Para (2018).

Deborah Secco: A artista também teve seu contrato encerrado com a Globo após 29 anos de parceria exclusiva. O trabalho mais recente da artista havia sido no remake de Elas por Elas (2023), e decidiu por ceder à nova política de contratação por obra.

Jayme Monjardim: Diretor responsável por grandes sucessos da dramaturgia, como Pantanal (1990), Terra Nostra (1999), O Clone (2001) e A Vida da Gente (2011), ele anunciou sua saída da Globo após 40 anos, e atualmente, desenvolve uma novela inédita, sob o título de Romaria, em parceria com a Band e sua produtora, a Putz.

Claudia Raia: Após 40 anos de exclusividade no canal, a atriz também deixou a emissora, em julho deste ano. Seu trabalho mais recente foi uma participação especial em Terra e Paixão (2023).

Boninho: Filho de Boni, o ex-diretor de programação da Globo, ele pegou todos de surpresa ao anunciar sua saída da emissora após 40 anos de serviços prestados, sendo um dos maiores responsáveis pelo sucesso do Big Brother Brasil, e de outros formatos na casa. A partir do próximo ano, ele está sem vínculo com o canal oficialmente.

Galvão Bueno: Neste mês de dezembro, o narrador se despedirá da Globo após 43 anos, e, a partir de 2025, será a voz oficial do Amazon Prime Video nas transmissões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, além de se dedicar a produção de conteúdos em seu canal no YouTube.