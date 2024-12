Por onde anda Adriana Canabrava, atriz que viveu Perpétua na primeira fase de ‘Tieta’?

Nesta última segunda-feira (2), a novela Tieta fez seu retorno às telinhas da Globo, 35 anos após sua exibição original, e foi responsável por resgatar nomes não vistos há muito tempo. Adriana Canabrava, inclusive, ficou conhecidíssima após ter interpretado a vilã Perpétua na primeira fase da trama, e que foi posteriormente encarnada por Joana Fomm.

Leia também: EX-GLOBAIS: Saiba quais famosos encerraram contrato com a emissora em 2024

Após todo o sucesso alcançado na história assinada por Aguinaldo Silva, Ricardo Linhares e Ana Maria Moretzsohn, a artista chegou a atuar em minisséries da emissora, como Riacho Doce (1990) e Na Rede de Intrigas (1991), mas, optou por se afastar da televisão… e continua até hoje.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo informações do jornal Extra, em meados de 2017, Adriana Canabrava trabalhava no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Na época, em entrevista concedida, a atriz comentou sobre a reapresentação de Tieta no canal Viva, e ressaltou os motivos pelos quais deixou a atuação em segundo plano.

"A área artística é muito difícil e complicada. Você tem que ficar em contato com as pessoas para conseguir trabalhar. Então, acabei dando uma afastada e fui estudar, até que passei no concurso público", disse Adriana, que ressaltou não ter desistido da carreira por completo: "Sempre tem aquela porta aberta para o retorno. E bate uma saudade, sabe? É um trabalho fascinante. Fiquei bastante dividida se volto ou não, mas, depois que eu me aposentar, vou ter todo o tempo livre para atuar e me dedicar inteiramente à carreira", afirmou.