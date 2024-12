Reflexões de Camila Cabello sobre tempo no Fifth Harmony - (crédito: TMJBrazil)

Camila Cabello, ex-integrante do Fifth Harmony, compartilhou reflexões sobre seu período no grupo feminino em uma entrevista recente à revista Nylon. Na conversa, a cantora de 27 anos revisitou momentos marcantes vividos com Normani, Dinah Jane, Ally Brooke e Lauren Jauregui, desde a formação da banda em 2012 até sua saída em dezembro de 2016.

Camila admitiu que a experiência sob os holofotes foi intensa, muitas vezes ultrapassando o que uma adolescente deveria suportar. “Meu barômetro não estava funcionando. Era mais do que uma pessoa deveria aguentar naquela situação”, disse. Apesar disso, ela olha para essa fase com empatia e aprendizado, reconhecendo a importância de habilidades como a resolução pacífica de conflitos. “Essas são habilidades que você não tem aos 16 anos”, acrescentou.

O Fifth Harmony, formado no programa The X Factor sob a orientação de Simon Cowell, alcançou sucesso global com hits como Worth It e Work From Home. Após quatro anos e meio juntas, Camila deixou o grupo, que continuou como um quarteto e lançou o álbum autointitulado em 2017. Na época, Camila declarou: “Continuarei torcendo por todos eles como indivíduos e como grupo. Desejo nada além do melhor para elas.”

Desde então, Camila construiu uma sólida carreira solo, com quatro álbuns lançados, incluindo o mais recente, C,XOXO, lançado em 2024 como uma homenagem à sua cidade natal, Miami.

Na entrevista, Camila também mencionou reencontros recentes com Normani, destacando um momento descontraído na Paris Fashion Week. “Nas últimas vezes que a vi, eu disse algo e ela riu muito. Não parece que somos estranhas. Estamos voltando aos tempos em que realmente éramos próximas”, revelou, sugerindo uma reconexão entre as antigas colegas de banda.