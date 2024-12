Andressa Urach grava vídeos de sexo com cadeirante

Andressa Urach voltou a gravar vídeos de sexo com o cadeirante Gabriel Brito, conhecido nas redes sociais como "Olhar sob rodas". Desta vez, a musa foi além e ainda chamou a namorada, Mari Ávila, para participar da gravação ousada.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, para atrair a atenção dos assinantes para suas plataformas de conteúdo adulto, Andressa e Mari surgem vestidas de enfermeiras. Na legenda, Gabriel escreveu: "As enfermeiras do Teleton estão diferentes".

Em outra postagem, Urach disse: "Você sabia que hoje, 3 de dezembro, é comemorado o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência? A data foi proclamada pela ONU em 1992 e planeja promover a conscientização sobre a inclusão social e os direitos das pessoas com deficiência", iniciou.

"Para marcar esse dia tão importante, a mamãe mostrou ser inclusiva ao trazer sua namorada, Mari Ávila, para colaborar em uma campanha que reforça a importância de uma sociedade mais acessível e acolhedora para todos", disse ela.