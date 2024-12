Série sobre o impacto da ditadura na música nordestina será exibida em Roma

Em tempos de Ainda estou aqui, filme brasileiro que vem sendo ovacionado em festivais ao redor do mundo, a Embaixada do Brasil na Itália, em parceria com a Universidade Roma Tre e a Fundação Lelio e Lisli Basso, apresentará, nesta quinta-feira (5/12), em Roma, o primeiro episódio da série documental O silêncio que canta por liberdade. Dirigida e co-criada por Úrsula Corona e produzida por Omar Marzagão, a obra destaca o impacto na música popular brasileira (MPB) da ditadura militar brasileira — que devastou o país por mais de duas décadas, entre 1964 e 1985.

Com criação da Sete Artes Produções, em oito episódios gravados na Bahia, no Ceará, na Paraíba e em Pernambuco, a série mergulha nas memórias de 33 músicos perseguidos pelo regime opressor. Trata-se de personagens que não prestaram depoimento à Comissão Nacional da Verdade (CNV), que teve o seu retorno anunciado recentemente pelo Governo Brasileiro.

O silêncio que canta por liberdade, reconhecida internacionalmente e indicada ao Emmy Internacional em 2023, traz depoimentos de ícones como Gilberto Gil, Alceu Valença, Chico César, Cacá Diegues, entre grandes nomes, além de registros marcantes com Gal Costa (1945-2022) e Moraes Moreira (1947-2020), que refletem sobre a resistência cultural durante o regime militar. Com trilha original de Daniel Gonzaga, a produção reafirma o papel da música como expressão de luta e esperança.

O evento será realizado no Palazzo Pamphilj, sede da Embaixada do Brasil em Roma, e contará com uma programação especial, incluindo a exibição do documentário e debate sobre os 60 anos do golpe militar.

Úrsula Corona

Conhecida pela atuação em novelas brasileiras como Floribella (2005/2006), na Band, e História de amor (1995), Viver a vida (2009), O astro (2011), Totalmente demais (2015) e, atualmente, Garota do momento (2014), no Brasil, além de três produções portuguesas, uma colombiana e duas inglesas no currículo, Úrsula Corona é empreendedora social e CEO do instituto Fome de Tudo, a única organização nacional com parceria e chancela oficial do WFP e que, junto com o Programa Mundial de Alimentos da ONU no Brasil, desenvolve soluções inovadoras e sustentáveis, com ação principal no Brasil, mas ingressando no continente africano por meio de Moçambique.