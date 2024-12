Tudo o que se sabe sobre shows do Pierce The Veil no Brasil - (crédito: TMJBrazil)

A banda norte-americana Pierce The Veil anunciou sua aguardada volta ao Brasil como parte da turnê mundial I Can’t Hear You, com dois shows marcados para dezembro de 2025. As apresentações acontecerão em Curitiba, no dia 14, na Live Curitiba, e em São Paulo, no dia 16, no Espaço Unimed.

Os fãs poderão garantir ingressos a partir desta sexta-feira, 6 de dezembro, às 10h, pelo site da Ticketmaster, com uma hora adicional para vendas nas bilheterias físicas. Antes disso, os membros do fã-clube oficial terão acesso à pré-venda, que começa na quarta-feira, dia 4 de dezembro.

Nesta turnê especial, o Pierce The Veil promete um setlist abrangente, revisitando faixas de seus cinco álbuns de estúdio. O mais recente deles, Jaws of Life (2023), se junta a clássicos de discos icônicos como Collide with the Sky (2012), que apresentou o sucesso “King For A Day”, e A Flair for the Dramatic (2007), trabalho de estreia que os colocou no mapa da música alternativa.

“Esses shows serão uma homenagem às nossas raízes, abrangendo todos os cinco álbuns e a música que nos trouxe até aqui”, declarou a banda, composta atualmente por Vic Fuentes (voz e guitarra), Tony Perry (guitarra), Jaime Preciado (baixo) e Lionel Robinson (bateria).

Serviço

Curitiba Data: 14 de dezembro de 2025 (domingo) Local: Live Curitiba (R. Itajubá, 143 – Novo Mundo, Curitiba – PR) Horário: 20h30 Ingressos: a partir de R$ 295

São Paulo Data: 16 de dezembro de 2025 (terça-feira) Local: Espaço Unimed (R. Tagipuru, 795 – Barra Funda, São Paulo) Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 195



Esta será a sexta passagem do Pierce The Veil pelo Brasil, reforçando o carinho da banda pelo público brasileiro. A última visita aconteceu no Lollapalooza 2024, em São Paulo, consolidando ainda mais sua conexão com os fãs locais.