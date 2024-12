Detalhes sobre o debut solo de Minnie, do (G)I-DLE

A cantora Minnie, integrante do grupo de k-pop (G)I-DLE, se prepara para seu aguardado debut solo, confirmado pela Cube Entertainment para janeiro de 2025. Este será o primeiro álbum solo da artista, marcando mais uma etapa em sua carreira musical. Minnie será a quarta integrante do grupo a se aventurar em projetos solo, seguindo os passos de Soyeon, Yuqi e Miyeon.

A novidade chega poucos dias após todas as cinco integrantes do (G)I-DLE renovarem seus contratos com a gravadora, garantindo continuidade ao trabalho do grupo. Minnie, conhecida por sua voz única e expressividade artística, é uma das favoritas dos fãs e promete trazer um projeto que destaque sua individualidade musical.

A trajetória solo das integrantes do grupo começou com Soyeon, que lançou músicas antes mesmo de entrar no (G)I-DLE em 2017. Em 2021, Yuqi apresentou seu trabalho solo, seguido por Miyeon, que lançou seu primeiro álbum em 2022. A expectativa é de que Minnie traga uma nova perspectiva ao legado solo do grupo.

O debut solo de Minnie vem em um momento de alta para o (G)I-DLE. O grupo lançou seu mini-álbum mais recente, I Sway, em julho de 2024, com a faixa-título “Klaxon”. O trabalho seguiu o sucesso do álbum completo [2], lançado em janeiro, que rendeu ao grupo o prêmio de Gravação do Ano no Melon Music Awards (MMA) de 2024.