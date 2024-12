O setlist dos shows do Iron Maiden no Brasil - (crédito: TMJBrazil)

O Iron Maiden está de volta ao Brasil para encerrar sua turnê mundial The Future Past com dois shows no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 6 e 7 de dezembro. Esta será a 14ª visita da lendária banda britânica ao país, marcando o final de uma era antes de celebrarem os 50 anos de carreira em 2025 com a turnê Run for Your Lives. Os ingressos para ambas as apresentações já estão esgotados.

Um setlist que une o novo e o clássico

A turnê The Future Past apresenta um setlist que mescla faixas do álbum mais recente, Senjutsu (2021), com músicas de Somewhere in Time (1986), um trabalho que raramente esteve presente nas excursões anteriores. Steve Harris, baixista e líder da banda, explicou que a ideia era oferecer algo diferente após a turnê Legacy of the Beast, que já havia promovido extensivamente Senjutsu.

“Decidimos revisitar Somewhere in Time porque sua turnê original não foi documentada em vídeo, ao contrário de outros álbuns dos anos 80. Recebemos muitos pedidos dos fãs ao longo dos anos e agora vamos tocá-las”, disse Harris.

O show conta com 15 músicas, totalizando 1h50 de espetáculo. Destaques incluem a estreia ao vivo de “Alexander the Great” e o retorno de clássicos como “Caught Somewhere in Time”, ausente dos palcos desde 1987, e “Stranger in a Strange Land”, fora desde 1999.

Confira o setlist completo:

Gravação: Doctor Doctor (UFO) + Blade Runner (End Titles) Caught Somewhere in Time Stranger in a Strange Land The Writing on the Wall Days of Future Past The Time Machine The Prisoner Death of the Celts Can I Play With Madness Heaven Can Wait Alexander the Great Fear of the Dark Iron Maiden Bis: Hell on Earth

The Trooper

Wasted Years Gravação final: Always Look on the Bright Side of Life (Monty Python)

Informações práticas para os fãs

Local: Allianz Parque, Av. Francisco Matarazzo, 1.705, São Paulo.

Allianz Parque, Av. Francisco Matarazzo, 1.705, São Paulo. Horários: Portões abrem às 16h; Volbeat às 19h10; Iron Maiden às 20h50.

Portões abrem às 16h; Volbeat às 19h10; Iron Maiden às 20h50. Acesso: Trem/Metrô: Estação Palmeiras-Barra Funda (800m do estádio). Ônibus: Diversas linhas atendem a região; consulte o site da SPTrans. Carro: Reservar estacionamento com antecedência (valores médios: R$ 150).



O palco futurista, inspirado em Somewhere in Time, promete uma experiência visual marcante para os fãs. A recomendação é chegar cedo para evitar filas e garantir o melhor lugar em uma noite que promete ser histórica para o heavy metal.