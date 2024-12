O motivo para a pausa na música de Selena Gomez

Após o lançamento do single “Love On” em fevereiro de 2024, Selena Gomez optou por uma pausa na carreira musical, dedicando-se à atuação e aos seus empreendimentos no setor de beleza. A artista explicou sua decisão em entrevista à revista Perfect, mencionando a necessidade de se reinventar.

“Depois de lançar meus dois últimos singles, parei as coisas só porque senti que precisava me reinventar ou não estava exatamente onde queria estar”, afirmou. “Ok, vou apenas dar um passo para trás, ter uma nova perspectiva”, completou. Seu último álbum de estúdio, Rare, foi lançado em 2020, e desde então, sua produção musical tem sido mais esporádica.

Apesar de “Love On”, criado em colaboração com Julia Michaels e o time The Monsters & Strangerz, alcançar o 56º lugar na Billboard Hot 100, a repercussão foi modesta. O clipe acumulou 22 milhões de visualizações, número significativamente menor que os 56 milhões obtidos por “Single Soon”, lançado em 2023.

Enquanto os fãs aguardavam novos projetos musicais, Selena brilhou nas telonas em 2024 no musical Emilia Pérez, dirigido por Jacques Audiard. A performance rendeu à artista o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes. No longa, Selena interpreta três músicas, marcando um retorno à música em um contexto diferente.

“Foi uma experiência transformadora que guardarei comigo para sempre. Nunca interpretei nada assim antes”, comentou a artista sobre o filme. “Eu estava animada para fazer algo que me deixasse completamente desconcertada e me ajudasse a sair de qualquer coisa em que eu sinto que fui colocada. Achei estranho, divertido e bonito.”

Selena Gomez reflete sobre a fama precoce e os desafios pessoais

Selena Gomez compartilhou suas reflexões sobre os desafios de crescer sob os holofotes em uma entrevista para a revista *Elle*. A estrela, que iniciou sua carreira artística ainda na infância, revelou como a fama precoce afetou profundamente seu desenvolvimento pessoal, especialmente durante seus vinte anos.

Aos 10 anos, Selena começou sua trajetória no mundo do entretenimento ao atuar em “Barney e seus Amigos”. Contudo, foi com o sucesso da série “Os feiticeiros de Waverly Place” que ela alcançou a fama mundial.

Embora a cantora reconheça a importância da família e das regras que seus pais impuseram, ela confessa que a pressão que a acompanhou desde tão jovem teve um efeito negativo em sua formação.

“Adicionar muita pressão de muitas pessoas não me ajudou a desenvolver um senso de identidade nos meus vinte anos… Foi uma época muito difícil. Eu vivo com isso todos os dias”, afirmou Selena, destacando a dificuldade de manter a saúde emocional enquanto lidava com a fama e as expectativas do público.