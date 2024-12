Britney Spears é declarada oficialmente solteira em seu aniversário de 43 anos

Na última segunda-feira (2), Britney Spears comemorou seu aniversário de 43 anos, e como presente de aniversário, o estado da Califórnia (EUA) declarou que a diva pop está legalmente solteira após seu processo de divórcio. A informação vem do veículo People, que informa que o processo foi finalizado 6 meses após a cantora ter se separado de seu agora ex-marido, Sam Asghari.

Britney Spears e Asghari se divorciaram em Agosto de 2023, quando o ator e personal trainer pediu para se divorciar de Britney devido a “Diferenças irreconciliáveis”. Na época, Asghari anunciou seu divórcio pelo Instagram, dizendo que “Depois de 6 anos de amor e comprometimento um com o outro, eu e minha esposa decidimos terminar nossa jornada juntos. Nós continuaremos com o amor e respeito que temos um por outro, e desejo tudo de melhor para ela”.

Asghari acrescentou que “Merda acontece. Pedir por privacidade parece algo ridículo, então peço que todos, incluindo a mídia, sejam gentis”. Por sua vez, Britney Spears também postou em seu Instagram, falando que “Como todos sabem, eu e Hasam não estamos mais juntos… 6 anos é muito tempo para se viver com alguém, estou um pouco chocada, mas… não estou aqui para explicar porquê, porque honestamente isso não é problema de ninguém”.

Relembre os casamentos e divórcios de Britney Spears

Britney Spears e Sam Asghari se conheceram durante as gravações do videoclipe de “Slumber Party”, gravado em 2016. Alguns meses depois, o casal começou oficialmente a namorar. Em setembro de 2021, apenas alguns meses antes de Britney ser liberada de sua tutela, o casal entrou em noivado, e em Junho de 2022, Britney e Sam se casaram em uma cerimônia atendida por diversas celebridades, como Madonna, Selena Gomez e Paris Hilton. Após 14 meses de casados, o casal se divorciou.

Com isso Spears já foi oficialmente casada três vezes, tendo se divorciado duas vezes, e tendo um de seus casamentos anulado. O seu primeiro casamento foi com o seu namorado de infância, Jason Alexander, que ocorreu em 2004. O casamento durou um total de 55 horas, e então foi anulado. Jason invadiu o casamento de Spears e Asghari com um abridor de caixas, como forma de protesto à união.

Então, também em 2004, Britney casou com o dançarino Kevin Federline. O casal teve dois filhos juntos, Sean Preston, de 19 anos, e Jayden James, de 18. Porém, em 2007, Britney se separou de Federline. Por último, a cantora se casou com Sam Asghari em 2022, mas se separou dele em menos de 2 anos.