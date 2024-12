Sabrina Carpenter e Berry Keoghan terminam após um ano de namoro

Após apenas um ano de namoro, a cantora Sabrina Carpenter e o ator Barry Keoghan terminaram o seu relacionamento. A confirmação vem da revista People que, nesta terça-feira (3), confirmou com fontes internas que o casal teria terminado.

Os informantes da People comentaram que os integrantes do casal “São jovens e focados na carreira. Logo, eles decidiram dar um tempo”. Até o momento, nenhum dos dois jovens, ou as suas equipes, comentaram sobre o término.

Os primeiros rumores do relacionamento entre Keoghan e Carpenter ocorreram em dezembro de 2023, quando o casal foi visto saindo para jantar juntos. Sabrina Carpenter e Barry Keoghan haviam se conhecido alguns meses antes, em Setembro, durante um desfile da Givenchy na Semana da Moda de Paris.

O casal então se anunciou publicamente na pós-festa do Oscar realizada pela Vanity Fair, em março deste ano. desde então, Carpenter e Keoghan passaram o resto do ano publicamente apoiando os esforços um do outro. Após Sabrina Carpenter lançar o álbum “Short n’ Sweet”, muitos fãs começaram a especular que a cantora havia escrito algumas músicas do álbum para o seu namorado.

Na faixa “Bed Chem”, Sabrina canta sobre como ela “Estava usando um vestido no dia que nos conhecemos/Estávamos com pressa, falamos por um segundo/Quem é o garoto fofo da jaqueta branca e do sotaque pesado?/Quem é o cara fofo com aqueles grandes olhos azuis?”.

Talvez mais evidente ainda seja a música “Please, Please, Please”, na qual Carpenter canta uma balada implorando que seu namorado, que é um ator de uma cultura diferente (Keoghan é Irlandês), não machuque os seus sentimentos. Sabrina Carpenter até mesmo convidou Keoghan para participar do videoclipe da música.

Término de Sabrina Carpenter foi uma surpresa

O término do casal vem como uma surpresa para muitos, até mês passado, Keoghan ainda estava publicamente adorando sua namorada. Durante o programa de Rádio do DJ SiriusXM, Keoghan comentou sobre as nomeações que Sabrina havia recebido para os Grammys: “Honestamente, eu estou muito, muito feliz por ela, e eu tenho que ligar pra ela logo… Eu não conheço ninguém que trabalha tanto quanto ela. Eu fico impressionado vendo ela trabalhando e a dedicação que ela tem com a qualidade de seu trabalho”.

No mesmo mês, enquanto participava do podcast do Louis Theroux, Keoghan foi colocado nos holofotes, ao ter sido diretamente perguntado se ele “Está em um relacionamento com Sabrina Carpenter”. Keoghan riu, respondendo que “Sabia que você faria isso. Olha, tudo o que eu vou dizer é que eu sou incrivelmente abençoado. Uma garota tão forte e independente, que também é extremamente talentosa e, sim, bem especial”.