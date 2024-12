Mistério em Tieta: relembre quem era a ‘Mulher de Branco’ na novela

Reprodução/Globo A mulher de branco em Tieta

A novela Tieta, baseada na obra homônima de Jorge Amado e exibida originalmente em 1989 pela TV Globo, retornou ao ar no Vale a Pena Ver de Novo nesta semana. Junto com ela, um dos maiores mistérios da trama volta a intrigar o público: a identidade da enigmática "Mulher de Branco".

Criada pelos autores Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, essa figura aterrorizava o vilarejo de Santana do Agreste, aparecendo nas noites de lua cheia e "atacando" homens incautos, sempre com ares de sobrenatural.

Quem era a Mulher de Branco?

Na trama, a Mulher de Branco caminhava pelas ruas e praias de Santana do Agreste, trajada como uma noiva, com o rosto sempre encoberto. Sua presença gerava curiosidade entre os moradores, que acreditavam tratar-se de um fantasma. As vítimas da "entidade", como Marcolino Pitombo (Otávio Augusto) e Timóteo D’Alembert (Paulo Betti), tornaram o mistério ainda mais instigante para o público da novela.

Mas, diferentemente do que muitos personagens imaginavam, a Mulher de Branco era alguém muito vivo e, mais ainda, carregada desejos. A identidade foi mantida em segredo até o último capítulo, quando a revelação surpreendeu a todos: a misteriosa figura era Laura (Cláudia Alencar), esposa do Comandante Dário (Flávio Galvão).

Laura: uma personagem complexa

Laura, que vivia em Mangue Seco ao lado do marido, tinha uma personalidade marcante e um apetite por aventuras que transcendia as convenções sociais. Durante a novela, ela e Dário formam um inusitado "trisal" com Silvana (Cláudia Magno), trazendo à tona temas de liberdade sexual e relacionamentos abertos, bastante ousados para a época. Suas escapadas como Mulher de Branco faziam parte de uma jornada intensa e misteriosa, que envolvia desejo, transgressão e poder.

Por que a Mulher de Branco marcou época?

O arco da Mulher de Branco foi um dos elementos mais icônicos de Tieta, não apenas por seu suspense, mas também por sua atmosfera mística e a forma como abordava temas tabus. Na época da exibição original, em 1989, o mistério alimentava debates entre os telespectadores, que criavam teorias sobre quem estaria por trás da figura fantasmagórica. A revelação de Laura, com seu perfil transgressor e apaixonado, desafiou expectativas e mostrou a força criativa dos autores da novela.

Com a reprise de Tieta em 2024, a história promete reconquistar o público e trazer de volta o fascínio por essa personagem. O suspense da Mulher de Branco, que uniu mistério, sensualidade e surpresa, é um dos grandes trunfos de uma trama que continua tão viva quanto os personagens que nela habitam.