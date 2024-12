Ruivinha de Marte ganha 14 kg de músculos e surpreende fãs

Reprodução/ Instagram Ruivinha de Marte

Ruivinha de Marte, de 27 anos, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar fotos de biquíni em seu Instagram, mostrando o resultado de sua intensa reeducação alimentar e treinos pesados. A cantora e humorista revelou ter ganhado mais de 14 kg de massa muscular, atraindo uma enxurrada de elogios. "Que corpo perfeito!" e "Cada dia mais gata!" foram alguns dos comentários de fãs, que destacaram sua evolução física.

Recentemente, Ruivinha publicou um vídeo de antes e depois usando o mesmo look justo, evidenciando a mudança. "O mundo não gira, ele capota!", celebrou uma seguidora, ressaltando a transformação da artista, que antes enfrentava críticas por ser muito magra. O resultado dos treinos, aliado a procedimentos estéticos como harmonização facial, plásticas no nariz e silicone nos seios, também foi destacado pela cantora em entrevistas.

Em conversa com a Quem, Ruivinha relembrou a insegurança inicial com as mudanças estéticas. "Tive muito medo de algo dar errado, mas me senti confiante ao encontrar um especialista em harmonização facial. Foi um grande passo para minha autoestima", confessou. Hoje, a artista inspira fãs ao mostrar que encontrou equilíbrio entre cuidados estéticos e dedicação aos treinos.

A transformação de Ruivinha também é uma resposta aos comentários maldosos que recebia no passado. Acusada de ser "magra demais" e comparada à personagem Olívia Palito, a cantora enfrentou anos de críticas. "Dá gosto ver alguém que já foi motivo de chacota dar a volta por cima", comentou um fã, resumindo o sentimento dos seguidores que acompanham sua jornada. Hoje, Ruivinha de Marte se tornou um exemplo de resiliência e superação.