Datena é anunciado como novo apresentador do SBT

Divulgação Datena

José Luiz Datena, de 67 anos, é a mais nova contratação do SBT e estreia no próximo dia 9 de dezembro no programa Tá na Hora. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (4), marcando uma nova fase na carreira do apresentador, que acumula décadas de experiência na televisão brasileira. No mesmo dia, Marcão do Povo assume parte do Primeiro Impacto, reforçando a grade matinal da emissora.

Datena não escondeu a emoção com a novidade. "Trabalhar no SBT é realizar um sonho de estar na casa construída pelo maior comunicador de todos os tempos", afirmou, referindo-se ao ícone Silvio Santos. A admiração por Silvio e o desafio de um novo programa consolidam sua transição após anos à frente de atrações de sucesso, como o Brasil Urgente, na Band.

Com início no rádio, Datena ingressou na Rede Bandeirantes em 1989 como repórter esportivo e narrador. Ele também passou pela Record e RedeTV!, antes de retornar à Band em 2003, onde se tornou um dos nomes mais emblemáticos do jornalismo policial e esportivo. Sua saída da Band, anunciada em 28 de novembro, encerrou uma parceria histórica. "Com grande sucesso, Datena conduziu programas de alta audiência e participou brilhantemente de coberturas esportivas", destacou a emissora em nota oficial.

Agora no SBT, Datena traz sua experiência e carisma para um novo desafio, prometendo conquistar o público com sua abordagem direta e personalidade marcante. O programa Tá na Hora será mais uma oportunidade de reafirmar seu legado na televisão brasileira, ao mesmo tempo que amplia a força do SBT em sua programação.