Esposa de Nego Di choca ao revelar faturamento de pornô com Andressa Urach - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/Instagram Andressa Urach e Gabriela Souza

Gabriela Sousa, a esposa de Nego Di, que recentemente anunciou sua estreia em plataformas de conteúdo adulto como Privacy e OnlyFans, repercurtiu nas redes sociais ao ter anunciado uma gravação íntima com Andressa Urach.

Além da parceria profissional na criação do vídeo íntimo, a influenciadora digital e a ex-vice Miss Bumbum compartilharam registros descontraídos nas redes sociais. Em entrevista à revista Quem, a gaúcha, que foi presa em Santa Catarina após suspeita de lavagem de dinheiro com a promoção de rifas firtuais, revelou o valor do faturamento em pouco tempo.

"Não faz três semanas ainda que abri meu perfil, e a Privacy já mudou minha vida completamente. É inacreditável, surreal, inconcebível que tudo isso aconteça em tão pouco tempo. Ainda estou assimilando", afirmou a esposa de Nego Di, que já alcançou o patamar de R$ 100 mil em apenas três dias.

Gabriela Sousa, por sua vez, celebrou as conquistas com a plataforma, e almejou alcançar patamares gigantescos. "Meus planos são vitalícios (risos). Eu espero seguir por muitos e muitos anos na Privacy. Vida longa a nós e cada vez mais sucesso!", disse.