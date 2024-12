O que se sabe sobre o término de Sabrina Carpenter e Barry Keoghan

Sabrina Carpenter, cantora e atriz, e Barry Keoghan, ator irlandês, decidiram colocar um ponto final em seu relacionamento. Segundo uma fonte próxima ao casal em entrevista para a People, o término ocorreu devido ao foco de ambos em suas carreiras. “Eles são jovens e estão priorizando seus projetos profissionais, então decidiram dar um tempo”, revelou a fonte.

O relacionamento do casal começou a chamar atenção em dezembro de 2023, quando foram vistos juntos em um jantar em Los Angeles. No entanto, os dois se conheceram meses antes, em setembro, durante a Paris Fashion Week. A relação foi marcada por momentos de apoio mútuo, como a participação de Barry no videoclipe de Sabrina, Please Please Please.

Sabrina, por sua vez, também recebia frequentemente comentários carinhosos do ator em suas postagens nas redes sociais. Em outubro, durante uma entrevista, Carpenter falou sobre a escolha de Keoghan para seu videoclipe: “Eu queria o melhor ator que pudesse encontrar, e ele estava ao meu lado.”

Por sua vez, Barry, em novembro, expressou sua admiração pelo talento e pela dedicação de Sabrina após suas seis indicações ao Grammy de 2025, incluindo a de Música do Ano. Apesar do fim do romance, ambos continuam seguindo suas carreiras com intensidade. Até o momento, nenhum dos dois se manifestou oficialmente sobre o término.

O que Sabrina Carpenter disse sobre influência de Taylor Swift

Sabrina Carpenter, a estrela por trás do sucesso “Espresso”, compartilhou suas impressões sobre a influência de Taylor Swift durante sua participação na “The Eras Tour”. Em uma entrevista ao programa “CBS This Morning”, a cantora destacou a presença marcante de Taylor, que ela descreveu como “composta, graciosa e generosa”.

“Ao vê-la entrar em uma sala, é muito fácil perceber sua essência. Ela tem uma energia que é inconfundível”, afirmou Sabrina, ressaltando o privilégio que teve ao acompanhar a diva pop em sua turnê.

Além de admirar a artista, Sabrina revelou que Taylor tem sido uma fonte de apoio em sua carreira, oferecendo conselhos sobre como lidar com a fama. “Eu não diria que é algo verbal, mas ela é uma grande apoiadora e conhece quem eu sou como pessoa, e isso é muito significativo para mim”, completou.

Sabrina foi a responsável por abrir os shows de Taylor Swift no Brasil, em novembro de 2023, e agora está em sua própria turnê, a “Short n’ Sweet Tour”, promovendo seu novo álbum de estúdio.