Como é o tratamento de Gabi Melim para a paralisia de Bell

A cantora Gabi Melim, integrante do trio Melim, está enfrentando a paralisia de Bell, condição que afeta temporariamente os movimentos de um lado do rosto. Diagnosticada no último domingo (1º), Gabi tem compartilhado sua jornada de recuperação com os fãs através das redes sociais, recebendo apoio e carinho de admiradores e colegas.

O tratamento da artista envolve sessões intensivas de fisioterapia facial, realizadas três vezes ao dia. “E vamos em busca da recuperação. Faço alongamentos sozinha e também com a fisioterapeuta três vezes por semana”, contou em uma publicação recente. Além disso, Gabi passou por uma série de exames, como tomografia e ressonância magnética, que descartaram condições mais graves.

Segundo a cantora, o diagnóstico foi atribuído à ansiedade, que teria desencadeado a inflamação do nervo facial, levando à paralisia do lado direito do rosto. “O lado direito do meu rosto não mexe, a vista não fecha, mas já estou sendo cuidada por médicos maravilhosos, medicada e fazendo fisioterapia facial”, explicou aos seguidores.

De acordo com especialistas, a paralisia de Bell ocorre devido à inflamação do nervo facial, que pode ser comprimido nos ossos do crânio, impedindo a comunicação adequada com os músculos do rosto. Embora a condição cause desconforto, ela é geralmente reversível com tratamento adequado, como o que Gabi está realizando.

Além de atualizar os fãs sobre sua evolução, Gabi agradeceu as mensagens de apoio e incentivou a troca de energias positivas. “Obrigada pelas mensagens de carinho. Estou seguindo firme com o tratamento e confiante na recuperação”, afirmou. A situação de Gabi relembra outros casos, como o da apresentadora Fernanda Gentil, que também enfrentou a paralisia de Bell no início deste ano.

O que aconteceu com o rosto de Gabi Melim? Entenda condição

A cantora Gabriela, ex-integrante do trio Melim, surpreendeu os fãs ao revelar que foi diagnosticada com paralisia de Bell, uma condição temporária que afeta os movimentos de um lado do rosto. Em um desabafo nas redes sociais, ela explicou que o problema surgiu como consequência de episódios de ansiedade.

“O lado direito do meu rosto não mexe, a vista não fecha, mas já estou sendo cuidada por médicos maravilhosos”, afirmou. Gabriela também tranquilizou seus seguidores ao informar que exames como tomografia e ressonância descartaram condições mais graves.

A paralisia de Bell é caracterizada pelo inchaço do nervo facial, causando incapacidade momentânea de movimentar parte do rosto. O tratamento envolve medicamentos como anti-inflamatórios e imunossupressores, além de fisioterapia e fonoterapia para auxiliar na recuperação dos movimentos.

Gabriela lançou recentemente um álbum homônimo, marcando sua nova fase artística após adotar o nome de carreira solo. No ano passado, o trio Melim, conhecido por sucessos como Meu Abrigo e Ouvi Dizer, anunciou uma pausa na carreira. Apesar do susto, Gabriela segue otimista e se dedicando ao tratamento, enquanto mantém o carinho e apoio dos fãs que acompanham sua jornada.